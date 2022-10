Ber kulturtalenter søke om stipend – snart er det for sent

Kulturstipendet, som ble opprettet og utdelt første gang i 1994, kan gi inntil 25.000 kroner til å utvikle egen kompetanse eller et bestemt prosjekt.

Blant tidligere mottakere (se fakta), er flere godt etablerte artister og kulturaktører, hvorav flere også har vært eller er profilerte for talentet sitt.

Fikk penger til ny fiolin

– Vi er på jakt etter unge mennesker som er faglig motiverte og som vil utvikle seg selv og sitt prosjekt. Stipendet kan blant annet brukes til å delta på kurs, utvikle et prosjekt eller knytte seg til en profesjonell mentor for å bli enda bedre innenfor ditt uttrykk, sier kulturutvikler Åshild van Nuys.

Hvert år deler kommunen ut et pengebeløp som studie- eller arbeidsstipend til tidsbegrensede prosjekter innen kulturfeltet. Både amatører og profesjonelle utøvere kan søke.

Fjorårets kulturstipend gikk til fiolinist Julie Waaler Skogrand, da hun var halvveis gjennom musikklinja ved Greåker videregående skole. Det musikalske talentet hadde da allerede flere oppdrag som konsertmester bak seg.

Stipendet gjorde at Skogrand fikk oppfylt drømmen om en ny fiolin, da den hun hadde ikke matchet ambisjonene og nivået hennes.

[ Kultur- og idrettstalenter hedret med midler til videre satsing ]

Fiolinisten var selvfølgelig glad da hun fikk vite at hun var stipendvinner.

– Det er kjempegøy, og betyr så mye for motivasjonen framover. Nå må jeg kjøpe meg ny fiolin, så det blir spennende å se hvilken det blir og hvor mye jeg kommer til å utvikle meg på den, sa Skogrand i en video produsert av kommunen, og erklærte:

– Drømmen min er å gå på en stor scene, med en fiolin med kjempegod klang i, og bare spille ut så hele salen hører det.

[ Stian (38) lager kunst av gamle sykehusrom: – En følelse av 20 utstillinger i én ]

Kriterier og jury

Fristen for å søke nærmer seg. Tirsdag 1. november er siste mulighet. På egne nettsider oppfordrer kommunen til å benytte seg av muligheten for litt økonomisk støtte.

For dem som vil søke kulturstipendet for 2022, er det greit å vite at man må være bosatt i Fredrikstad og at man må skissere studieopplegget man søker støtte til, blant flere andre kriterier. I prinsippet gis det ikke stipend til grunn- og videreutdanning eller til kurs som har forbedret lønnskompetanse som formål.

Søknadene legges til slutt fram for Fredrikstad kommunes Frederikpris-jury, som gir sin innstilling til kultur- og miljøutvalget.

Juryen består av tre representanter oppnevnt av kultur- og miljøutvalget samt én representant oppnevnt av ungdomsrådet og én representant oppnevnt av rådmannen.

Søknadsskjema og retningslinjer finner man på kommunens nettsider.

[ Bransjen om Ash Olsen: – Ingen begrensninger for hvor langt hun kan nå ]

---

Tidligere vinnere

2021: Julie W. Skogrand (fiolinist)

2020: Live Haug Skullerud (danser)

2019: Frida Augusta Gudim (student i utøvende klassisk sang)

2018: Patrick Hilmar Ingvaldsen (skuespiller)

2017: Aslak Aune Nygård (danser)

2016: Victoria Fredrikke Schou Røising (skuespiller, dramatiker)

2015: Magdalena Tutka-Gwòzdz (musikkpedagog, kulturviter og jazzvokalist)

2014: Jon Harald Bjørnson (dirigent) og Andreas Humlekjær (skuespiller)

2013: Silje Louise Waters (dramaturg/forfatter)

2012: Hanna-Maria Vea Grønneberg (artist og skuespiller)

2011: Jørgen Lund Karlsen (saksofonist)

2010: Irmelin Robertsen (dans)

2009: Ragnhild Nødtvedt (utvikling av figuren Bono) og Margaret Cielicki (film og scene)

2008: Pernille Heckmann (sangstudier ved Complete Vocal Institute)

2007: Kersti Ala-Murr (sangstudier ved Universitetet i Stavanger)

2006: Hanne Børresen Hagerup (reise og opphold i Cape Town i forb. med TV-innspilling)

2005: Helena von Bergen (billedkunstner)

2004: Catharina Roos Syversen (musikkstudent, saxofonist)

2003: Gro Lisbeth Nilsen (pistolskytter) og Rudi S. Jensen (studier i Cirkus)

2002: Signe Sannem Lund (musikk/sanger) og Helena von Bergen (billedkunstner)

2001: Talina Hansen Skogseth (skuespiller/sanger)

2000: Alexander Hermansen (skuespiller)

1999: Merete Løkkeberg Meyer (sanger)

1998: Inger Johanne Nygren (billedkunstner)

1997: Desiree Grandahl (skuespiller/sanger)

1996: Petter Skauen

1995: Elisabeth (Betten) Sveberg

1994: Per Grimstad (musiker)

---