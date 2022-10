Monas historie er blitt film - takket være to ildsjeler fra Fredrikstad

I fem år har musiker Stian Soli og filmskaper Dennis Winther jobbet med prosjektet «Fortellingen om meg», et overbyggende prosjekt der musikk, film og visuell kunst møtes for å fortelle historiene til personer som har opplevd traumer, overgrep, vold og rus.

Den første filmen forteller Monas historie, en av jentene fra Tysfjord-saken. I 2016 sto elleve kvinner og menn i Tysfjord fram i media og fortalte om seksuelle overgrep. Politietterforskningen avdekket totalt 151 seksuelle overgrepssaker, de fleste sakene med tilknytning til det lulesamiske miljøet i Tysfjord. 92 personer ble mistenkt. Minst to av sakene førte til dom (ekstern lenke).

I kjølvannet av opprullingen, skrev forfatter Anne Britt Harsem boka «Den mørke hemmeligheten i Tysfjord», basert på Monas opplevelser om hvordan samfunnet sviktet. Boka er en historie om voksnes ansvar for barn og den klassiske konflikten mellom storsamfunnet og små, lukkede miljøer.

Stian Soli og Dennis Winther har jobbet iherdig med prosjektet Fortellingen om meg, for å gi oss sterke menneskemøter og - skjebner fra hele landet. (Privat)

Samarbeid med Stine Sofies stiftelse

Torsdag er det klart for premiere av dokumentarfilmen, «Mihá – Jeg puster og hjertet slår», og fredag arrangerer de en støttekonsert for Stine Sofies stiftelse. Pengene som kommer inn fra billettsalget går til organisasjonen.

– De har et så brennende engasjement for å hjelpe overgrepsutsatte barn, og jobber for barn og med barn, sier Stian Soli om stiftelsen som ble startet av Stine Sofies mamma etter Baneheia-drapene.

– De har blant annet prøvd å finne noen som kan snakke med barn om sånne ting, men det finnes ikke. Det er bare fagkompetanse rettet mot voksne, og mot overgripere. Barna får aldri informasjon, sier Dennis Winther.

Samarbeidet med Stine Sofies stiftelse er en del av bakomhistorien og grunnlaget for dokumentararbeidet. Stiftelsen er en ideell organisasjon, og ble etablert etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000.

I filmen forteller Mona, som ikke ønsker etternavnet sitt publisert, om hvordan hun ble utsatt for overgrep som barn. Om veien til frihet fra tankefengselet hun befant seg i, og om hvordan det er å se tilbake på alt som skjedde. I det musikalske bakteppet ligger sangen «Mihá», skrevet av artist og låtskriver Stian Soli. Sangen ble senere oversatt til samisk og innspilt på nytt av Mari Boine.

Nylig ble sangen også oversatt til engelsk og spilt inn i en tredje versjon av bandet Her Majesty.

Et knippe kjente artister kommer til arrangementet, hvor inntektene går til Stine Sofies stiftelse, som Mari Boine, Skranglebein og Her Majesty. De kommer til å dele scenen med en original kunstinstallasjon. (Privat)

Overgrep bare i fotball

Før Soli og Winther skulle møte Ada Sofie Austegård, Stine Sofies mamma, og jurist Endre Bendixen i stiftelsen, hadde de vært noen runder på Fredrikstad-skoler og snakket med barna om hva det var de lurte på, i spørsmål om overgrep, vold og traumer.

– Da var det ett av barna som sa at han trodde overgrep bare var i fotball. At det var når man holder ballen over hodet, og kaster den inn på banen, forteller Soli.

De fant ut at det går et skille i forståelsen til barn mellom femte og sjette eller sjuende klasse.

– De minste har ikke forståelse for den typen begreper. Derfor er det viktig å starte tidlig, allerede fra barnehagen, å snakke om disse problemstillingene, sier Soli.

Makker Dennis Winther har et godt eksempel på hvordan barn opplever verden.

– Hvis et barn står og gråter på et kjøpesenter fordi hun har mistet mor og far, så gråter hun mest fordi hun har lært at hun ikke skal snakke med fremmede. Men det er viktig at barn tidlig lærer hvilke voksne, og i hvilke situasjoner, de kan ta kontakt med voksne, forteller han.

– På samisk blir låta enda sterkere. Særlig for oss som har lestadiansk bagrunn, du vet den strenge varianten av kristendom som oppsto på Nordkalotten. Sangen henvender seg rett til dem som - i misbruksammenheng - religiøst mener at det skal man tilgi og glemme, har Mari Boine sagt til Demokraten tidligere. Her fra en øving hjemme på kjøkkenet med Stian Soli. (Privat)

Gode og vonde hemmeligheter

Et annet eksempel gjelder større barn, som kan fortelle hverandre hemmeligheter. Da hender det at en forteller om overgrep eller vold til en annen, men ber den andre om å holde det hemmelig. Her synes de at Ada sier noe veldig fint.

– Det er viktig å skille mellom gode og vonde hemmeligheter. De gode kan man holde for seg selv, men de vonde må man fortelle videre, de må man ikke holde for seg selv.

Lanseringen av filmen skjer på torsdag med en fagdag arrangert av AOF Østfold, der tema er er utenforskap som følge av vold, traumer og ulike former for overgrep, med foredrag fra personer med bred ekspertise innen fagfeltet. Seminaret er åpent for fagskolestudenter, politikere, og ansatte innen helse- og oppvekstsektoren og har fokus på mangfold, rehabilitering, integrering, omsorg og forebyggende arbeid.

– Vi kommer til å ha representanter fra Stine Sofies stiftelse tilgjengelig, ved at jurist Endre Bendixen kommer og er med på sofaprat med oss før vi viser filmen. Sofapraten ledes av Litteraturhusets Anne Fjellro, og vi har med oss Mona som er hovedpersonen i dokumentarfilmen, Anne-Britt Harsem som er forfatter av bøkene «Den mørke hemmeligheten i Tysfjord» og «Lena fra Tysfjord, en historie om rasisme, svik og forsoning».

Et kvalitetsstempel

Til konserten på fredag kommer blant andre en av Norges mest kjente og anerkjente artister, Mari Boine. Stian Soli legger ikke skjul på hva det har betydd for han og Winther at hun har engasjert seg.

– Helt fra da hun ringte meg, fordi hun hadde hørt låten «Mihá» og ville gjøre en egen versjon, har det gitt meg troen på at vi kan gjøre en forskjell. Det er noe med stemmen hennes, hun har en sånn gjennomslagskraft. Og imens mange mener at musikk og politikk ikke hører sammen, sier hun at hvis hun ikke kan bruke stemmen sin, kunne hun like gjerne latt være- Det er godt å ha noen å stå på barrikadene med, og kunne sparre med. Hun er en vaktbikkje for dem som ikke blir hørt, sier Soli.

De liker å omtale prosjektet som «en bevegelse av små skritt».

– At en sånn kapasitet som henne gir sin signatur til prosjektet, gir oss en stolthet til det hele, og vi føler at vi blir hørt. Og da mener jeg en kapasitet, ikke på grunn av navnet hennes, men for det hun mener og står for. Hun rydder vekk støy, er døråpner og dørvakt, og det gjør det trygt og godt. Også må det være lov til å si at det kjennes som et kvalitetsstempel, sier han.

På fredag deler Mari Boine og de andre artistene, scenen med originale kunstverk fra Stian Borgen, Veronica Jensen, Nikoline Moen Smaavik og Wivi Ingeborg Pedersen.

Fra venstre bak: Stian Soli, Boo Franzon, Erling Urheim, Anne-Brit Harsem, Nina Iversen, og Mona går på stien som Petra (Monas bestemor) gravde for hånd fra Leirelv til Musken etter 2. verdenskrig. Mona kjenner på styrken i bestemorens fotspor, bort fra det vonde huset hun vokste opp i. (Privat)

Nå ruller ballen

Da Dagsavisen Demokraten omtalte prosjektet for to år siden, lovte Soli at « – Vi vil ha et langvarig liv i samfunnsdebatten, på skolene og ved middagsbordet».

Nå har de to ildsjelene den siste tiden opplevd at det kommer flere telefoner inn til dem om prosjektet, enn de selv tar ut. Noe har skjedd. Etter å ha jobbet intenst med prosjektet i fem år, ruller ballen. Skolenes Landsforbund har tatt inn sangen En slags medisin på læreplanen, og NRK Super har vist videoen til låten til alle barn på norske skoler. AOF Østfold er også en støttespiller, som også fagdagen de arrangerer viser.

– Hvordan er det å oppleve at ballen ruller?

– Nei, det vet jeg ikke om vi har fått kjent på ennå. Dennis jobber 16-timersdager for å bli ferdig med dokumentaren og lever på ett rom og gatekjøkken, ler Soli.

– Jeg har ikke begynt å kjenne på det. Men det er ekstremt gøy at barneskolene har sett En slags medisin, og at vi har fått masse henvendelser. Jeg er glad, stolt og ydmyk over det vi får til, istemmer Winther.

Billettsalget til forestillingen på Båthuset scene har gått unna.

– Det nærmer seg utsolgt på ordinære billetter. Vi har noen rabatterte billetter som selges til dem som fortjener å komme, men som kanskje ikke har råd til fullpris. Vi vil ikke ekskludere noen, og samarbeider både med Steg for steg – organisasjonen til Petter Uteligger, og Varmestua her i Fredrikstad, forteller de.

Arrangementet har også fått en egen QR-kode og vippsnummer til Stine Sofies stiftelse, der de som vil kan donere bidrag.

Dugnadskonserten Musikken møter livet støtter blant annet Varmestua. Til venstre Stian Soli, til høyre Ole Oskar Alm. (Privat)

---

Fortellingen om meg

Et overbyggende kunstprosjekt rundt sterke menneskemøter og historier fra virkeligheten

Består av videodokumentarer, musikk, animasjon og kunst

Drevet fram av ildsjelene Stian Soli og Dennis Winther

Får støtte fra Skolenes Landsforbund, AOF Østfold

Navnet spiller på at mange med vanskelige historier sier «fortell ingen om meg». Prosjektet søker å få omgjort dette fra «fortell ingen om meg», til «Fortellingen om meg», ved at de som er rammet forteller om hva som har skjedd.

Prosjektet er delt i tre underkategorier; «Musikken møter livet», «Kunsten møter livet» og Sannfilm - dokumentarfilmselskapet til Dennis Winther, der livet møter filmen.

---