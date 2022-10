Løfter frem morgendagens norske americanastjerner

Under tittelen Fjording Satelitt blir det konsert 13. oktober på Herr Nilsen i Oslo med Ingeborg Bratvold og de to bandene Gone North og Norma fra Halden.

Tittelen på arrangementet henspiller på den norske americanaprisutdelingen Fjording, som gikk av stabelen første gang i april i år. Trippelkonserten hører ifølge pressemeldingen med til oppkjøringen til Fjording 2023.

Første Oslo-konsert

Ingeborg Bratvold er fra Jevnaker, og har et hjerte som har banket for låtskriving og visesang hele livet. Hun er inspirert av låtskrivere som Blaze Foley og Brandi Carlile, og er underveis med debutalbumet.

Gone North er fra Hamar, og er inspirert av både moderne og tradisjonell country. Debut-EP kommer i høst, og singelen «The Wanderer» er allerede sluppet.

Norma er fra Halden og gjør denne uken sin første konsert i hovedstaden. Bandet har røtter fra Halden- og Californiarock, og slapp denne uken sin første musikkvideo – til en låt passende kalt «Stealing Horses».

