Får 400.000 kroner til leselyst-satsing for barn og familier

– Dette er en gledens dag. Vi har ikke økonomisk ryggrad alene til å fortsette å satse så tungt på dette, så derfor kommer disse midlene svært godt med. Nå kan vi fortsette arbeidet med språkutvikling for de minste – og ikke minst få flere voksne til å lese høyt for barna sine, uttaler daglig leder Roy Conradi Andersen ved Litteraturhuset Fredrikstad i en pressemelding.

Torsdag ble det kjent at regjeringen setter av 10 millioner kroner til lesetiltak rundt om i landet i sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Av denne potten går altså 400.000 kroner til Fredrikstad-prosjektet.

– I Norge leser vi færre bøker enn før, og mange leser ingen. Det uroer oss, og derfor satser vi stort for å få snudd den negative trenden. Å lese gjør oss ikke bare rikere som mennesker, det gir oss også kunnskap og innsikt. Lesing og litteratur er viktig for demokratiet vårt, derfor tar vi grep for å styrke feltet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) om tildelingen.

Midlene som er foreslått, kommer på toppen av den ordinære bevilgningen til Litteraturhuset Fredrikstad på 1,5 millioner kroner.

– Les for barna dine!

Målgruppen for «Bokstart Fredrikstad» er barn, foreldre, barnehager og ansatte, samt lokalsamfunn og organisasjoner. Prosjektet gjennomføres også flere steder i Norge og i andre land.

– «Bokstart Fredrikstad» er et tilbud til de minste barna og familiene deres, der målet er å fremme høytlesing for de minste, og skape leselyst og styrke ordforrådet når barna er helt små (0-3 år), heter det i pressemeldingen.

Der henvises det også til at studier av små̊ barns språkutvikling viser at de aller første leveårene legger grunnlaget for barnas lese- og skriveferdigheter, læringsevner, sosiale kompetanse og livsmuligheter. Spesielt høytlesing er viktig for å styrke språkutviklingen.

Prosjektet drives av Litteraturhuset Fredrikstad, i nært samarbeid med Foreningen Les, Fredrikstad bibliotek, samt seksjon for utdanning og oppvekst og folkehelsekoordinator i Fredrikstad kommune.

– Vi har nå holdt på i ett år, og jeg vet at prosjektet vil bli enda bedre etter hvert. Vi er nå i dialog med kommunen for å få budskapet om høytlesning inn også når foreldrene tar med barna på helsekontroll. Vi må jobbe sammen, hele Fredrikstad. Dette er en stor dugnad hvor alle må bidra: Les for barna dine! Det er noe av det fineste du kan gjøre, sier prosjektleder for «Bokstart Fredrikstad» og barne- og ungdomsansvarlig ved Litteraturhuset Fredrikstad, Sylwia Stasiak.

[ Bakgrunn: Satser stort på bokprosjekt for de minste:– vil ha foreldre med på laget ]

Språk som nøkkel til å lykkes

Også Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap) jubler over tildelingen, fordi hun mener dette er et viktig prosjekt for byen og kommunen:

– Vi ser på nasjonale prøver at for mange barn sliter med språk og lesing i vårt distrikt. Det gjør de sårbare på skolen, men også senere i livet, sier hun i pressemeldingen.

Ordfører Siri Martinsen (Ap) mener «Bokstart»-prosjektet er viktig for å utjevne sosiale forskjeller. (Martin Næss Kristiansen)

– Jo flere barn som behersker språket godt, jo bedre sjanse har de for å lykkes på skolen og i livet ellers. Dette er en honnør til Litteraturhuset Fredrikstad. Det er et prosjekt vi heier på, og hvor flere er med, også vi i kommunen. Vi må utjevne de store sosiale forskjellene. Derfor er det godt å se at regjeringen prioriterer nettopp dette, legger hun til.

Prosjektet er også støttet av Sparebank1 Østfold Akershus, Sparebankstiftelsen og Viken fylkeskommune.

[ «Norges første bibliotekavis»: Vili (11) og Carita (12) er høstferie-journalister (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen