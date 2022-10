– Tommy har alltid skrevet dønn ærlig om hva som opptok ham, og denne platen er intet unntak

«Det er jo to år til», tenkte Grini da de møttes hjemme hos ham i Skien rett før jul i 2020. Riktignok nevnte Tommy Tokyo at han hadde trøbbel med lungene; en kronisk lungesykdom så alvorlig at det på et eller annet tidspunkt i fremtiden ville være uunngåelig å måtte bytte lunger.

Men da den tyvende og siste miksen ble ferdigstilt om morgenen 22. mars i år, og sendt på epost til Gøran Grini, dør Tommy Tokyo – bare 50 år gammel – på sykehuset i Trondheim der han var innlagt i påvente av en lungetransplantasjon.

Fredag utkommer dette aller siste albumet, i samråd med familien på den opprinnelig planlagte slippdatoen, og rett og slett kalt «Tommy Tokyo».

Best alene

Innspillingen er resultatet av et samarbeid mellom kun Tommy Tokyo og Gøran Grini, som aldri var i samme rom under innspillingen av albumet. I stedet spilte artisten dem inn hjemme, sendte dem til Grini som «kledde dem opp» i sitt studio, og så gikk låtene frem og tilbake til begge var fornøyd.

– Vi var midt i pandemien, og Tommy måtte naturligvis være ekstremt forsiktig med tanke på smitte, så det ble naturlig å lage platen på denne måten, forteller Grini.

– At Tommy spilte inn musikken sin hjemme i ro og fred er et stort pluss for albumet. Etter min mening finner vi noen av hans fineste innspillinger her. Tommy var etter min erfaring uansett best når han slapp å måtte prestere med produsenter, teknikere og annet «publikum» til stede, sier Gøran Grini tenksomt og fastslår at han «var ekstremt tro mot låtene han skrev».

– Det å gi låtene en ærlig og lidenskapelig levering under innspillingen var helt nødvendig for at han skulle bli helt fornøyd.

Å finne den koden som ga låten rettferdighet sier Grini noen ganger «kunne bli en kamp». Dermed gjør det godt for produsenten å konstatere at på denne utgivelsen var Tommy Tokyo, fornøyd med hver eneste låt».

Tommy Tokyo (t.h.) fotografert i studioet til Kai Andersen (t.v.) sammen med produsent Gøran Grini under innspillingen av "Hev deg over det derre der" i 2014. Andersen og Grini laget også dette aller siste albumet med ham - som nå gis ut posthumt. (Trine Sirnes / Warner Music / Handout NTB kultur/NTB kultur)

Var optimistisk

– Tommy har alltid skrevet dønn ærlig om hva som opptok ham, og denne platen er intet unntak. Mange av låtene på albumet handler naturligvis om sykdommen som nå preget livet hans og alt det førte med seg – både for ham selv og for dem rundt ham. Han var optimistisk, og låtene handlet stort sett om å vinne kampen over sykdommen, og at det skal gå bra, minnes Gøran Grini denne fortsatt håpefulle tiden.

Grini fikk den aller siste låten som Tommy Tokyo klarte å spille inn tilsendt i midten av september i fjor. Han hørte at han slet med pusten, men likevel låt det fantastisk. Siste vers av «Pawnbroker's Alley», som den heter, er sterke greier:

«I believe I'm a goner, fixin to die. Oh, my lungs are in shambles. My mouth is constantly dry. But I'll rise up and give this one hell of a fight. Cause leaving this early just doesn't seem to be right. It doesnŽt seem to be right».

I en epost som Grini mottar omtrent samtidig skriver Tommy Tokyo at «oppdraget utført. Har ikke lenger mulighet for å synge. Hadde planer om 2 sanger til, men det må bli en annen gang».

tommy tokyo Tommy Tokyo fotografert i 2014, da han ga ut sin femte langspiller "We Blister and We Bleed", som ble den siste med engelske tekster. (Gitte Johannessen/NTB kultur)

– Utrolig viktig

Mens albumet ble mikset hos velkjente Kai Andersen, som også hadde jobbet med Tommy Tokyo om tidligere utgivelser, ble hovedpersonen stadig dårligere.

– Men motivasjonen for å få platen så bra som mulig var til stede hele tiden. Jeg vet at den var utrolig viktig for Tommy. Til tider slet han veldig med å prate i telefonen, selv korte samtaler, men ringte uansett hvis det var noe som var viktig for prosjektet, sier Gøran Grini.

De siste månedene lå Tommy på sykehuset i påvente av lungetransplantasjon, men fortsatt hadde de en dialog om lydmiksene som kom fortløpende fra Andersen.

– Helt til det siste trodde jeg at det skulle ordne seg, men sånn gikk det dessverre ikke. Tidlig om morgenen 22. mars ringer Terje Pedersen, sjefen i Drabant, som var Tommys plateselskap, meg for å fortelle at Tommy var død. Litt senere den morgenen sjekker jeg innboksen, og der ligger det allerede en miks fra Kai Andersen på den siste låten, nummer 20. Den het «New Parts» og handlet jo rett slett om å klare å overleve lungesykdommen.

Tommy Tokyo synger under "Artistdugnad for flyktninger" på Sentrum Scene i Oslo onsdag kveld. Initiativet til konserten, der mange kjente artister opptrer, kommer fra Fatemeh Fahadi-Elmenhorst, som kom til Norge som flyktning fra Iran som sjuåring. (Heiko Junge/NTB kultur)

Tøft på hjemmebane

– Å lytte til disse låtene på ny etter Tommys død var selvfølgelig vemodig, og med ett var det lett å tillegge dem en ny mening, sier Gøran Grini, som samtidig opplevde tøffe tak på hjemmebane.

Tilstanden til hans ME-syke kone Katrine, som gjennom flere år var blitt dårligere, hadde forverret seg kraftig i februar. Hun måtte ligge i et mørkt rom med hørselsvern og solbriller, med forferdelige symptomer, fullstendig ute av stand til å klare seg selv.

– Jeg var nødt for å ta vare på henne 24 timer i døgnet. Å dra ut for å spille en konsert ble uaktuelt. Heldigvis hadde jeg studioet mitt i kjelleren, hvor jeg kunne trekke meg tilbake og jobbe litt innimellom, forteller Grini.

På denne tiden ble låtene på Tommy Tokyos aller siste skive satt i rekkefølge sammen med Terje Pedersen fra Drabant Music. I slutten av april var den ferdig mastret. Samtidig jobbet Grini med utgivelser av artister som Chip Taylor og Paal Flaata, og kjempet for at kona Katrine skulle få plass ved det eneste tilbudet som finnes for alvorlig ME-syke norske pasienter i dag. Kommunen sa nei, men takket være en støttegruppe som satte i gang innsamlingsaksjonen Katrines kamp for livet, ble det samlet inn midler.

– Det er godt å vite at Katrine er i trygge hender, og at jeg nå kan reise ut og turnere igjen, sier Gøran Grini, og legger med vemod i stemmen til:

– Nå er jeg veldig spent på hvordan det aller siste Tommy Tokyo-albumet blir mottatt.

Tommy Tokyo

Tommy Lorange Ottosen, artist fra Onsøy i Fredrikstad som debuterte med en selvtitulert EP i 2002.

Har siden gitt ut sju album: Octopusdrunk & Arms to Prove It (2007), Smear Your Smiles Back on (2008) og Go Time, Showtime & Absolute War (2010) som Tommy Tokyo and Starving for my Gravy, And The Horse Came Riderless (2012), We blister and we bleed (2014), Hev Deg Over Det Derre Der (2015) og Blant fiender og venner (2016) som Tommy Tokyo & De Bipolare.

Ble nominert til Spellemannprisen 2012 (rock) og 2015 (vise).

---