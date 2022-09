«Hvaler-hele-året-helg» hvor Lasse Stefanz byr opp til dans

– Hvaler Lions fyller 50 år. Det feirer vi med å invitere til dansegalla lørdag 24. september, hvor ingen ringere enn Lasse Stefanz skal få fram dansefoten, smiler Bjørn Lilleng.

Overskudd til lokalsamfunnet

Lions-klubben dekker på til 600 danseglade gjester i Hvalerhallen. Denne gangen får de hjelp av Hvaler Musikkforening og Hvaler idrettslags håndballgruppe.

– Dansebandet Lasse Stefanz har vært på veien i 55 år. Foreningen er 50 år, dansegallaen gjennomføres for 20. gang – det blir trippeljubileum på Hvaler. I tillegg kommer Fredrikstad-bandet Bøckmanns, og Kai Robert som kommer til å binde det hele sammen, forteller Bjørn Lilleng i Hvaler Lions arrangørgruppe.

Internasjonalt er Lions club en humanitær organisasjon som i over hundre år har bidratt med hjelpetiltak når en katastrofe inntreffer. Mesteparten av midlene Hvaler Lions samler inn går tilbake til lokalsamfunnet.

Nå håper Bjørn Lilleng det rykker i go’foten til mange danseglade, slik at Hvalerhallen fylles lørdag 24. september.

– Overskuddet fra billett- og loddsalg går uavkortet tilbake til lokalsamfunnet her på Hvaler. Det kan bli alt fra 70 til 170 000 kroner.

«Hvaler-hele-året-helg»

Kultursjef, Thomas Holmen Olsen, gleder seg over at dansegallaen endelig er tilbake i Hvalerhallen. I tillegg kan han friste med en helg full av aktiviteter og tilbud på Hvalerøyene.

– Lørdag arrangeres Hvalermila. Et populært løp hvor mange tar turen til oss for å konkurrere i fantastiske naturområder. Lørdag kommer den lille redningsskøyta Elias til Stokken, og på Skjærhalden er det båtmesse både lørdag og søndag. Søndag er det endelig tid for eplefestivalen på Rove, Kirkøy. Tradisjonen tro med eplepressing, salg av eplekaker, dyrskue og underholdning, skriver han i en pressemelding

Båtfolket har allerede latt seg friste til en helg på Hvaler.

– Det stemmer. Skjærhalden gjestehavn leier ut sine båtplasser for kun én krone denne helgen. Alle plassene som kan forhåndsbestilles forsvant på to timer, men det er i tillegg 50 andre plasser ledige, avslutter Olsen.

Kultursjef Thomas Holmen Olsen, styreleder i Skjærhalden gjestehavn Ottar Johansen og ordfører Mona Vauger ønsker alle velkommen til Hvaler førstkommende helg. (Hvaler kommune)

