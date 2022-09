Hanne Utne er ny biblioteksjef i Fredrikstad

Utne har hatt ulike roller ved Fredrikstad bibliotek siden 1999. Hun er fra Fredrikstad og er utdannet bibliotekar. Hun har vært konstituert i stillingen som biblioteksjef siden april 2021. Det skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

– Hanne har vist seg som en dyktig leder med god forståelse og stort engasjement for bibliotekets rolle både i samfunnsbyggingen og i byutviklingen. Med henne får vi en erfaren leder som vil bidra til å videreutvikle folkebiblioteket til å bli en enda mer aktuell arena for våre innbyggere, sier Tora Klevås, etatsjef for Kulturetaten i Fredrikstad kommune.

Engasjement for for folkebibliotekenes samfunnsrolle

Den nye biblioteksjefen har stor interesse for Fredrikstad og byens utvikling, og er opptatt av hvilken posisjon biblioteket kan ha i utvikling av både sentrum og lokalsamfunn i kommunen.

- Jeg har et sterkt engasjement for folkebibliotekenes viktige samfunnsrolle, og er glad for å få være med på å forme fremtidens bibliotektilbud i Fredrikstad sammen med flinke kolleger, sier Hanne Utne.

Om Fredrikstad bibliotek

Fredrikstad bibliotek er en av seks virksomheter i Kulturetaten i Fredrikstad kommune. Virksomhet bibliotek består av hovedbiblioteket i sentrum, Onsøy bibliotek og Østsiden bibliotek.

