Duket for ny Kulturnatt: To dager – over 100 arrangementer

– Du er invitert til en magisk helg i Fredrikstad, med kulturopplevelser spredt over hele byen, skriver Fredrikstad kommune på egne nettsider.

Fredag og lørdag skal både Gamlebyen, sentrum, Værste-området og Holmen formelig teppebombes av arrangementer som skal vise fram mangfoldet av kulturtilbud og opplevelser som finnes i Plankebyen.

– Vi har selv gått ut med at det blir over 60 arrangementer, men så har det kommet til stadig flere etter hvert. Så man tar i alle fall ikke i hvis man sier 100, sier prosjektleder for Kulturnatt Fredrikstad, Åshild van Nuys til Dagsavisen Demokraten.

– Det er litt morsomt med det tallet, for når det går over to dager med så mange ulike arenaer som har flere forskjellige hendelser, er det egentlig veldig mye mer. For eksempel Ung Kulturnatt på Blomstertorvet på fredagen, som har en mengde aktiviteter og andre ting som skjer, men som likevel bare står oppført som ett arrangement i programmet, utdyper hun.

Amerikanske biler og sykkel-tekno

Over to hele dager skal man altså kunne fråtse i blant annet kunst- og fotoutstillinger, kinovisninger, konserter – både tid- og stedfestede og pop-up-varianter, byvandringer og mer til. Mange av byens kulturarrangører, institusjoner, lag og foreninger er med som arrangører.

– Det blir alt fra messingbonanza, lydskulptur og åpne museer i Gamlebyen, danseforestilling og videokunst på Fisketorvet, unik guidet fergetur om Munch, skyggedukketeater på Værste, og omreisende teknofest på sykkel med Klubbkollektivet, forteller van Nuys.

– Nå har vi til og med fått med Amcar-miljøet, så jeg vil si vi har noe for enhver. Det er så gøy å se at så mange har lyst til å bidra! Nå føles det som at hele byen er i sving, legger hun til.

Prosjektleder Åshild van Nuys gleder seg stort til en ny utgave av Kulturnatt Fredrikstad. (Hermund L. Kjernli)

Gjennom det tresifrede antallet opplevelser får man dermed en smakebit fra både fortidens, nåtidens og framtidens Fredrikstad.

– Det vil jeg trygt si, og ikke minst tar det pulsen på kulturlivet etter to år med pandemi. Vi vet at det er mange som har hatt det tøft i den bransjen, så at det nå er så mange krefter i sving og ulike aktører som vil være med, er absolutt veldig gledelig, fastslår van Nuys.

Allerede torsdag tjuvstartes for øvrig programmet med avduking av en lyd- og lysskulptur signert Marianne Stranger ved fergeleiet i Gamlebyen.

– Hun har blant annet vært en av headlinerne på Ultimafestivalen i Oslo tidligere, og vi syns det er gøy at hun nå også får vist seg fram på hjemmebane. Det kunstverket vil også bli stående en stund etter Kulturnatt.

Karthjelp

Alt som skal skje de to påfølgende dagene er samlet i en stor oversikt på kommunens nettsider, der det også er sammenfattet noen av høydepunktene for familier. For å gjøre det enklest mulig å orientere seg i mylderet av kulturopplevelser, har det blitt laget et kart som både kan fås i hånda som del av det trykte programmet eller digitalt.

– For dem som har lyst til å få med seg noe spesifikt, og for eksempel har med seg barn, kan det være fint å lage seg sin egen løype. Da er det lettere med et kart, siden alt er enda større i år enn tidligere med tanke på både antall opplevelser og geografisk område, forklarer van Nuys.

– Man må selvfølgelig se hva man rekker og hvor mye man har lyst til å få med seg, men man kan i alle fall få mange timer med gratis kulturtilbud i løpet av helgen. Noen av arrangementene skjer også begge dager, slik at man har flere muligheter, fortsetter hun.

For alle de offisielle Kulturnatt-arrangementene er gratis, selv om det er noen av dem man må forhåndsreservere plasser til på grunn av begrenset kapasitet. I tillegg har de valgt å inkludere noen av de øvrige arrangementene som foregår i byen i løpet av helgen i programoversikten, men som det må kjøpes billetter til.

– Dette er også konserter med større artister som Moddi og Ida Maria. Vi tenker det er viktig å ha de med for å vise at vi støtter opp om og samarbeider godt med de lokale private kulturarrangørene, sier van Nuys.

– Ikke alle byer har Kulturnatt, og vi håper at når man først får muligheten til å oppleve så mye som man kan her i Fredrikstad i helgen, vil det bidra til at enda flere benytter seg av det lokale kulturtilbudet gjennom resten av året, legger hun til.

Frivillighets-hyllest

Ved siden av et rikt kulturelt program, er store deler av lørdagen viet en hyllest til frivilligheten og feiring av frivillighetens år.

– Mange frivillige organisasjoner har slått seg sammen for å lage en felles markering på Stortorvet. Her blir det gratis vafler og kaffe, samt musikalske innslag. Jeg er veldig glad for at vi har fått til det samarbeidet, slik at både det profesjonelle kulturlivet og de frivillige og humanitære organisasjonen i Fredrikstad skal få vist seg fram gjennom helgen, sier van Nuys.

– I Kirkeparken arrangerer Kreftforeningen Stafett for livet med stafett for kreftsaken i 24 timer. Det blir blant annet lysmarkering, aktiviteter for barn, åpen kirke og konserter for alle i paviljongen, supplerer hun.

I samarbeid med Bypakke Nedre Glomma og Østfold kollektivtrafikk er det også sørget for at man reiser gratis med buss til og fra Kulturnatt-arrangementene.

– Vi oppfordrer alle til å benytte seg av buss, ferge eller sykkel som framkomstmiddel disse dagene. I tillegg til at det er bra for klimaet slipper du å lete etter parkeringsplass eller stå i kø. Det vil også være enklere å bevege seg mellom ulike arrangementer hvis man går, sykler, eller tar gratis ferge, avslutter van Nuys.

Også i 2022, som tidligere Kulturnatt-år, vil en rekke av Fredrikstads kor holde konserter både ute og innendørs rundt om i byen. (Tommy Skauen)

