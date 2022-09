Julian fra Fredrikstad er med i Kompani Lauritzen: Tropp 1

Tolv unge voksne som sliter med overgangen til voksenlivet har søkt seg inn i «Kompani Lauritzen: Tropp 1». Gjennom et militært regime preget av orden og disiplin må de unge rekruttene gjennom en rekke øvelser - der mestring, kameratskap og samhold står i fokus. Målet er at de skal lære å sette andre foran seg selv, erfare at man står sterkere sammen og få selvtilliten tilbake, skriver TV2 i en pressemelding.

«Kompani Lauritzen: Tropp 1» har premiere på TV 2 og TV 2 Play 24. oktober. F.v. Daniel Pawa, Are Mundal Venås, Anna Green, Iris Lian, Asle Haddeland, Thor-Arne Reinertsen, Elisa Vagle, Amalie Anker, Magishan Umaguruparan, Marion Fransrud, Kristian Ødegård, Dag Otto Lauritzen. Bak på bilen: Julian Rassat og Julie Skjelvik. (Matti Bernitz/TV 2)

Ønsker rutine

De tolv deltakerne kjemper ikke mot hverandre. De kjemper kun mot seg selv, sine egne begrensninger og sitt eget hode. Regelen er enkel: Gir de seg, er de ute.

En av deltakerne er Julian Rassat (23) fra Fredrikstad. Han jobber som fisker, og er ute på havet store deler av året. Hans mål med deltakelsen er først og fremst å få en bedre rutine i hverdagen, og håper erfaringen vil bidra til at han får mer impulskontroll og at han blir bedre på konsekvenstenkning. Hans største utfordring er rett og slett å stå opp om morgenen.

– Det jeg gruer meg mest til er å bli utfordret i ting som er skummelt og ubehagelig. Høyder er noe av det jeg frykter mest. Jeg er veldig glad i adrenalinfølelsen, selv om det også er det verste jeg vet. Så her er det skrekkblandet fryd!

Den nye versjonen av Kompani Lauritzen har premiere på TV 2 og TV 2 Play 24. oktober.

