Månefestivalen 2022: Salutt til to tiår med rock

Året er 2005 og på den gamle industriplassen til Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV), også bare kalt «Værste» i Fredrikstad er er det bygget opp sju scener, og en av tidenes største festivaler i plankebyen er i full gang. Blant festivaldeltakerne er en fyr som bestemmer seg å skritte opp området.

– Det viste seg jo å være en arkitekt fra Griff. Som tenker at på dette området vil det akkurat være plass til stadion, sier Torill Frydenlund.

Dermed ble 2005 ble det siste året Månefestivalen ble arrangert på FMV. Festivalen, som så dagens lys i 2000 flyttet til Gamlebyen. Det startet – som så mange festivaler – med en ivrig dugnadsgjeng som likte musikk.

– På den aller første festivalen vi arrangerte, var det kun lokale band som spilte, og de spilte gratis. Jeg husker ikke alle, men det var i hvert fall Backstreet Girls som headlinet, og Tranquil og Pen Jakke spilte. På årets 20-årsjubileumsfestival har vi satt av torsdagen til bare lokale band, for å trekke trådene tilbake til der vi startet.

I år er Månefestivalen 20 år, og tungvekteren har gledet Fredrikstad-folk gjennom hele sin fartstid. Her fra festivalen i 2010. (Christine Bergby)

Astronomisk ikonisme

Det var på 1990-tallet at Frydenlund startet et miljøsenter i Fredrikstad, som fikk navnet Noahs Park, i Gunnar Nilsens gate der det gamle Håndtverkeren lå.

– Så, utpå 2000-tallet lagde vi en rockeklubb. I det huset hadde vi en sal som egnet seg spesielt godt til konserter, så da startet vi Månen musikkselskap, forteller hun.

– Hvorfor «månen»?

– Oi, det er det ikke mange som spør om. Nei, det var jeg som fant det på. Jeg har alltid vært interessert i astronomi og astrofysikk, og jeg har syntes at de tingene, og månen, har vært spennende siden jeg var liten. Det er et navn som gir rom for mye kreativitet via assosiasjon, også klinger det godt.

Dette la grunnlaget for den lille festivalen.

– Alle vi som arrangerte var frivillige, som gjorde alle feil i boka, mimrer Frydenlund.

Selv om festivalområdet er mindre i Gamlebyen, enn det var på FMV, synes festivalsjef Torill Frydenlund at det også har sine fordeler. (Trine Sirnes)

Slipper voksesyken

Månefestivalen vokste raskt til å bli en av landets største. Titter vi tilbake på festivalens bookingprofil, finner vi at de var den første festivalen i verden til å booke inn metaljazzbandet Shining. Og i år kan de blant annet skilte med legendariske Apop på plakaten.

– Apoptygma Berserk har ikke spilt i Norge på mange år, ikke siden de spilte for oss i 2003 eller 04.

I dag er festivalens publikumskapasitet lavere enn den var på Værste-tomta, totalt 3000 publikummere per dag - og 400 frivillige. Men det gjør ikke så mye, synes festivalgeneral Frydenlund.

– Området er lite. Det er ulempen med å være her i Gamlebyen. Men det er fordeler også, for det blir en festival i et fint format. Og vi slipper å få voksesyken. På FMV hadde vi på det meste sju scener, og lagde i 2005 en festival som om vi var i London eller Berlin.

Oslo Ess hadde en av sine første konserter på Månefestivalen i 2010, her ved Åsmund Lande. (Arkivfoto: Trine Sirnes)

Provoserende fremtenkt

På den tiden ble fabrikkbyggene rundt festivalplassen dekorert av kunstnere og graffitiartister. En av dem som var med på å dekorere festivalen fra et tidlig tidspunkt, var årets festivalkunstner Christian Bloom, som høstet internasjonal anerkjennelse for sin ikoniske karikatur av Donald Trump.

Det visuelle aspektet har alltid vært viktig for Månefestivalen, og er noe de har tatt med seg til Gamlebyen.

– Det er mange detaljer som må på plass. Alt skal være tipp topp, også på backstage for artistene.

Selv om det er fint i Gamlebyen, er det også elementer fra FMV hun gjerne skulle fått ta med seg videre i festivaldriften.

– Der var et fantastisk festivalområde. Det første året lagde vi scener av og scenografi av skrot fra det gamle skipsverftet. Og vi hadde klubber i de gamle hallene. Men sånn er det jo over hele verden. Når gamle fabrikker legges ned, flytter først kulturen inn, og så kommer det etter hvert andre interesser og det blir bygget om til boliger eller næringsbygg.

De siste dagene har imidlertid medias fokus vært et helt annet sted, enn på gode bookinger og spennende visuell profil. Etter det ble kjent at festivalen i år kun serverer vegetarmat i samarbeid med Oslo vegetarmatfestival, har enkelte latt seg provosere stort. At folk reagerer på festivalens matprofil, synes ikke Frydenlund er noe rart.

– Jeg var forberedt på reaksjoner og engasjement, men er overrasket over det enorme omfanget, sier hun.

Månefestivalen har også tidligere provosert publikum, som da de i 2014 fikk mye medieoppmerksomhet fordi festivalen kun hadde booket kvinnelige artister eller band med kvinnelig frontfigur.

---

PROGRAM MÅNEFESTIVALEN 2022

HOVEDSCENEN

Torsdag

15:30 Junkshop

16:40 El Cartel

17:50 José Leguina & Gamlebyen

19:00 Kanada

20:30 Høst

22:00 Apoptygma Berzerk

Fredag

16:00 Frode Fivel

17:15 Carina Frantzen

18:45 Ash Olsen

20:30 The Dogs

22:30 Travis

Lørdag

16:00 Prisma

17:15 Trond Andreassen & The Valentourettes

18:45 Erlend Ropstad

20:30 Kvelertak

22:30 Madrugada

Ø PÅ MÅNEN

Fredag

18:00 - The Shallow Riverbanks

19:30 - Sara Elise Forsell

21:30 - Kenneth Ishak

Lørdag

18:00 - Astronomies

19:30 - Freedumb

21:30 - Skov

HIPHOP PÅ MÅNEN

Fredag

Kl. 18:00 Kool DJ KCFLY

Kl. 20:00 Mirre+Realitet

Kl. 21:00 Patrick Granly

Kl. 22:00 Linni

Kl. 23:00 Snöhvit

Lørdag

Kl. 18:00 Open Mic

Kl. 20:00 G52

Kl. 21:00 Nils m/skills

Kl. 22:00 Eggi x Profet

Kl. 23:00 Larsiveli

MÅNEBARNA

11:30 - Snuppa & Tuppa

12:15 - Hans Henrik Verpe tryller

13:15 - Rockekonsert med Meg fra Meg og Kameraten

14:30 - Teaterparade til teaterforestillingen Vintage Amore

15:00 - Teaterforestilling Vintage Amore

---