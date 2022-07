Vil bryte ned fordommer i ny TV 2-serie

Alexander, Didrik, Hanna og Åsne er fire unge voksne, som alle er kortvokste. Hvordan takler de utfordringene de møter i en verden som er konstruert for høye mennesker? Og hvordan kan vi som samfunn bli bedre på å se folks muligheter i stedet for begrensninger, er noen av temaene programskaperne vil belyse i serien. Det skriver TV 2 i en pressemelding.

Frilans-skuespiller Alexander har spilt i en rekke produksjoner både på scene og tv siden sin første produksjon, som var filmen «Kong Curling».

– Jeg jobber som skuespiller, og er vant til å spille roller – så det å skulle være med i denne serien og bare være meg selv var jeg skeptisk til. Men jeg synes det var viktig å være med for å fortelle at alle kan få til det de vil – uansett forutsetninger. Man kan løse det meste så lenge man jobber for det, og det ønsker jeg å belyse gjennom denne serien, sier Alexander.

Kort og lovende I serien møter vi Didrik Hjertaker Grevskott (f.v.), Hanna Eline Jørgensen, Åsne Alstad Hanto og Alexander Karlsen El Younoussi. (Eivind Senneset/Eivind Senneset )

Sosial stigmatisering

Livet som ung voksen er beinhardt: Du skal finne den store kjærligheten, legge grunnlaget for en karriere, realisere drømmer og aller helst ha en perfekt kropp. Hvordan sjonglerer du alle disse forventningene når du aldri blir høyere enn et barn?

– «Kort og lovende» er en ny TV 2-serie om utenforskap og om hva fordommer og sosial stigmatisering gjør med mennesker. Samtidig er det en serie som viser hvordan man kan finne sin egen vei selv om man føler seg annerledes enn alle andre, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

I tillegg til Alexander, møter vi forsker Didrik Hjertaker Grevskott (31) fra Bergen, HMS-koordinator og regnskapsfører Hanna Eline Jørgensen (23) fra Lørenskog og markedskonsulent Åsne Alstad Hanto (28) fra Lier.

Serien har premiere på TV 2 Play og TV 2 søndag 14. august.

