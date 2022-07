Erik og Kriss har laget sommerlåt med Staysman

Erik Mortvedt og Kristoffer Tømmerbakke, bedre kjent som Erik og Kriss, har regjert topplistene med hits som «Ølbriller», «Den Låta» og ikke minst «Dra Tilbake» som har drøye 17 millioner avspillinger på Spotify. Nå er de klare med en ny låt, der de slår seg sammen med hele Norges rølpekonge Stian Thorbjørnsen aka Staysman.

– Jeg varma opp for Erik og Kriss i 2011. Prøvde alt jeg kunne for å imponere. Kledde meg til og med naken på scena. Usikker på om det funka, men nå skal vi i hvert fall endelig lage låt sammen, sier Staysman i en pressemelding fra plateselskapet Sony Music.

Skeptiske til Stays

Samarbeidet har ifølge musikerne ligget i luften lenge, og nå blitt en realitet i form av en sommerlåt om de situasjonene der man føler at man fortjener det lille ekstra. Som for noen (eller mange), er en øl.

– Vi møtte Staysman for første gang i 2011 da han varmet opp for oss i Fredrikstad og endte med å kle seg naken på scenen. Siden den seansen har vi mildt sagt vært skeptiske til hele fyren. Men nå etter å ha kjent Stian i over ti år føler vi endelig tiden er inne for å gjøre en låt sammen, og hva passer vel bedre enn en låt om øl, forteller Erik og Kriss.

Flere samarbeid

Thorbjørnsen har imidlertid flere sommer-samarbeid ute i år. Robin Stones, kjent fra Robin og Bugge, og som låtskriver for Tix, Morgan Sulele, Postgirobygget og Temur – solodebuterer med låta «Bad Booty», i samarbeid med Staysman,

– I min sommerlåt «Bad Booty» byr Staysman og jeg veldig på oss selv. I denne sammenhengen vil det si humor, selvironi, skamløshet av en annen verden, et dødelig fengende refreng og en grom basslinje. Alt en trenger for en god norsk sommerslager. Vi gleder oss til å spille denne live for tusenvis av mennesker på festivalene vi gjør i sommer, fortalte Stones tidligere i sommer.

«Jeg fortjener en øl» er ute fredag 8. juli.

ERIK OG KRISS

Erik og Kriss er en norsk popgruppe bestående av Erik Mortvedt og Kristoffer Tømmerbakke.

Duoen slo gjennom via Internett med låten «Bærumsgrammatikk» i 2004 og videre med «Putt diamanter opp» i 2006.

I 2007 slapp de sitt første album, Gull og grønne skoger , og fulgte opp i januar 2008 med albumet Verden vil bedras .

, og fulgte opp i januar 2008 med albumet . Karrieren utviklet seg ytterligere i etterkant av sistnevnte album, først gjennom singelen «Dra tilbake» som utkom i slutten av 2007, og videre med «Det e’kke meg det er deg» mot midten av 2008.

Platesalg, flere låter på mange av Norges radiostasjoner og hyppige konsertopptredener førte til at duoen i første halvår av 2008 utviklet seg til å bli regnet blant Norges mest populære artister innen rap og hiphop. I 2011 slo de til med låter som «Ølbriller», «Etter regnet» og «Lighter».

