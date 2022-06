Ny romanserie fra Jeanette Semb

«Familien på Villa Solgry» er tittelen på forfatterens nye underholdningsserie, som teller 20 bøker.

Semb har god kjennskap til området hun skriver om. Ikke minst har hun hatt hytte ved Engelsviken siden 2008, og for noen år siden leide hun et kontorlokale på Dampskipsbrygga i Fredrikstad. Det var sommer, og utsikten fra kontorplassen var upåklagelig.

– Tankene begynte å spinne. Hvordan så det ut her for over hundre år siden? Og hva om en avisredaktør hadde akkurat denne utsikten fra kontoret sitt, sier forfatteren om det første frøet til Villa Solgry-serien. Hun så for seg et hus på den andre siden av kanalen, omgitt av en grønn og frodig hage, og en brygge der båtene kunne legge til, forteller hun videre – og legger til:

– Kanskje det kunne stige en guvernante i land, en som ville skape store endringer på Villa Solgry?

«Familien på Villa Solgry» er Jeanette Sembs tredje romanserie. Hennes foregående serier har begge hatt solide salgstall, med et totalopplaget på «Skjærgårdsliv» på hele 1,3 millioner bøker.

– Det er utrolig fine bøker å skrive – jeg stortrives med det, sier Jeanette Semb om valg av sjanger. Om tidsaspektet sier hun:

– Jeg hopper visst stadig fremover i tid. «Solgård» var lagt til 1892, og i «Skjærgårdsliv» starter jeg i 1909. I «Familien på Villa Solgry» har jeg hoppet til år 1927, en spennende periode preget av store motsetninger – både håp og motgang.