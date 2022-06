Sommerlåtene er her: – Korona er over, vi har iskald pils, festival, skjærgård, sol, sjø og jenter

Av Gitte Johannessen

Vi har spurt et knippe sommerlåtaktuelle artister om hva som er en god sommerlåt for dem, og hva deres eget forslag har å by lytterne på.

Og svarene går fra melankoli til charterrølp. Noen vil til stranden – andre til sagbruket. Noen vil rett og slett være sure i skjærgården i beste punktradisjon.

Robin Stones og Staysman byr på dødelig fengende refreng

– En god sommerlåt for meg er enkel å fordøye, samtidig som den er litt smart. Hvis låta kun inneholder masse sommerklisjeer, og lite annet, havner den ikke på min spilleliste. Det er ikke noe galt i sommerklisjeer altså, men det er digg om de er brukt litt morsomt eller på en utypisk måte. I tillegg må den være ekstremt fengende og vekke «godfølelsen» i meg. Jeg setter i tillegg alltid pris på en god produksjon, sier Robin Stones. Han er kjent fra Robin og Bugge, og som låtskriver for Tix, Morgan Sulele, Postgirobygget og Temur – men solodebuterer nå. Riktignok i godt selskap.

– I min sommerlåt «Bad Booty» byr Staysman og jeg veldig på oss selv. I denne sammenhengen vil det si humor, selvironi, skamløshet av en annen verden, et dødelig fengende refreng og en grom basslinje. Alt en trenger for en god norsk sommerslager. Vi gleder oss til å spille denne live for tusenvis av mennesker på festivalene vi gjør i sommer.

[ Se bildene: Fredrikstad godt representert på Tons of Rock (+) ]

Skaar er leken, men sommermelankolsk

– En god sommerlåt for meg dukker som oftest opp når naturen hinter om at det skal bli sommer any time! Den trenger ikke nødvendigvis være sjukt happy, bare en slags vibe som stemmer overens med været og stemningen i luften. Jeg føler at nostalgi er en del av det for meg: Mitt aller første skikkelige sommerlåtminne er fra en biltur med søsteren og svogeren min da jeg var rundt 9 år. Da hørte vi «Prospekt’s March» til Coldplay, og spesielt låten «Life in Technicolor ii» skilte seg ut. Den tror jeg fortsatt er den ultimate sommerlåten for meg, svarer Skaar.

– Min egen, nye singel «Out of My Hands» føler jeg sjøl er en perfekt sommerlåt! Samtidig som den er glad og leken ville jeg få fram melankolien i at en har hatt en lang og litt mørk periode. Føler ofte at sommeren kan inneholde press om å være glad konstant, men sånn fungerer det ikke for noen. Låten uttrykker at det er helt ok å ikke alltid ha det perfekt. Heller prøve å ta ett steg om gangen og fokusere på de små tingene. Jeg skal i hvert fall prøve på det i sommer!

Nils Bech med låt som nåtidens Pride-tog

Nils Bech (t.h.) med låten "Ceval" synger om hvordan en kjærlighet ikke får blomstre i skyggen av en annen – og av ulike grunner hvordan det fremdeles er mange som ikke har muligheten til å leve i lyset. (Jacqueline Landvik/NTB kultur)

– En god sommerlåt for meg gir meg «fot»; at jeg kjenner det rykker i foten og aller helst i resten av kroppen i lengsel etter å danse og har et refreng som det er enkelt å synge med på, sier Nils Bech, som selv har en sommerlåt å by på, kalt «Ceval».

– «Ceval» er som nåtidens Pride-tog; full av trøkk og danseglede, men også med et iboende mørke. Låta handler om hvordan en kjærlighet ikke får blomstre i skyggen av en tidligere kjæreste, sier Bech.

[ Feirer hjembyen med smud sommerlåt ]

Evelina Moholt vil gjøre andre glade

– En god sommerlåt for meg er en sang som har en vibe som gir meg deilige assosiasjoner av sene sommerkvelder, lukten av solkrem, sand mellom tærne og noe godt i glasset, mens sola steiker. En låt du kan smile til, danse til, eller bare ligge og lytte til. Den beste følelsen er når du har levert eksamen, det er varmt i lufta, du har ingenting på kalenderen, og du kan bare nyte god musikk på øret, mens du ligger ved strandkanten, sier Evelina Moholt, ute med sin første låt etter å ha vokst opp med sang, teater og dans.

– Jeg håper min egen låt kan få deg til å danse, og kanskje synge. Den har et lett og gjentagende refreng, som gjør at du enkelt kan synge med. Låta har også et deilig gitarriff som gjør at jeg får lyst til å dra på et vilt beachparty eller spille en het volleyball-match, og en puls som jeg digger. Jeg elsker å høre på musikk som gjør meg glad, og det håper jeg min låt kan gjøre for andre.

Rotlaus nekter å la seg koronastoppe mer

– En god sommerlåt må inneholde elementer en gjerne forbinder med sommeren. Ettersom vi bor i Norge er det noen elementer en gjerne utelater i sommerlåten, det være seg snø i juni, pissregn og under 10 røde på gradestokken. En husker de gode dagene da sola står høyt, kald pils, fine jenter (og gutter), sene kvelder, en flørt og kanskje en sommerforelskelse, sier Bjørn Marius B. Øyehaug i Rotlaus, som melder seg med sommerlåten «Ingen kan stoppe oss no» og over 50 spillejobber i sommer.

– Etter to år med nedstengning, begrenset fysisk kontakt, avstand og lite idyll er det ekstra godt å komme med en sommerlåt nå. Vi har sittet på vent i to år nå. Låten handler om at ingen skal stoppe oss fra å ha den perfekte sommeren denne gangen, heter det fra Rotlaus-sjefen.

Cir.Cuz tar for seg charterhangen vår

Cir.Cuz, alias Mats Melbye og Thomas Pedersen, har sommerlåt nummer to klar, skrevet i Marbella for å få frem rette charterstemningen i "Grabbarna". (Tylden NTB kultur/NTB kultur)

– En god sommerlåt for oss kan være så mye. Sånn som i vår forrige låt, «Denne Sommer’n», der vi tok for oss den gode norske sommeren. Korona er over, vi har iskald pils, festival, skjærgård, sol, sjø og jenter. Det er noe alle kan relatere til og som får frem gode gamle minner og forhåpentligvis er med oss når vi skaper nye, sier Thomas Pedersen som utgjør Cir.Cuz sammen med Mats Melbye.

– Vår nye låt «Grabbarna» tar for seg charterdelen som vi nordmenn er så glad i. Av en eller annen grunn så bare elsker vi turene til Middelhavet med billige taxfreevarer, strandbarer, palmer, hvite strender, billig øl og ikke minst Grabbarna Grus, sier Pedersen om gruppens nyeste sommerlåt, skrevet nettopp i Marbella.

[ NRK-høsten: Vennskap under lupen, kjærlighet på prøve og Staysmans jakt på det overnaturlige ]

Hudkreft vil være sure i skjærgårdssolen

– En god sommerlåt for meg har en sunn mengde rølp, tull, ironi og tøys i seg. «Sommerlykke» av Sterk Naken og Biltyvene er kanskje Norges beste eksempel på akkurat dette. «Jeg har ingenting på, jeg har en kjempesvær stå, og den skal du få for det er sommer». En start det er vanskelig å toppe, sier Johannes Granaas Danielsen i punkbandet med det noe illevarslende navnet Hudkreft. Kvartetten trår til med en sommerlåt til tross for at de ellers beskriver seg som «generelt sinna».

– Likevel har vi latt oss inspirere, og har til og med henta tittelen vår fra Biltyvene. «Sommerskygge» prøver å fange litt av samme, dog ikke like seksuelle. Vår sommerlåt er, i kjent stil, ganske sint, litt slem og en smule morsom, og en dessuten gyllen mulighet til å være sur selv i skjærgårdssola.

Loch Ness Mouse med arbeiderklasseperspektiv

– Som lytter er jeg nok ikke så opptatt av sommerlåter, hvis man med dét mener låter som stabler svaberg, sol, bryggestemning og sånt oppå hverandre i tekstene. Men sånn ellers, ved teltveggen, vil en god sommerlåt være en medrivende og godt sammensatt pop- eller soullåt som enten får en til å sitte urolig i campingstolen eller som vekke minner om noe en har opplevd, sier Ole Johannes Åleskjær fra popbandet Loch Ness Mouse, som slipper singelen «The Summer at The Sawmill» som forsmak på høstens syvende album.

– Teksten har et klart arbeiderklasseperspektiv og bygger på et minne fra en sommer hvor jeg jobba på sagbruk i Høland. Så det er egentlig en historie om slit, hete og hardt fysisk arbeid, og gleden ved arbeidets rytme og ved å jobbe med kroppen midt i en symfoni av sterke sanseinntrykk om sommeren. Håper den kan funke for noen som kanskje sitter i en anleggsmaskin eller er på skift et sted i Norge og jobber i sommer.

[ Slik blir årets festivalsommer (+) ]