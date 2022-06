Feirer hjembyen med smud sommerlåt

«Sett båten på vannet, nå kommer jeg hjem. Jeg ha’kke no’n klokke men er der om fem. Er det tjue i Foten, sjela trenger en klem». Sånn begynner den lune og joviale sommerlåta til Glomma Pop.

– Jeg drev og lette etter noen lydopptak, og snublet over denne låta. Den passet ikke inn i noen av de andre bandene mine, men var så fin, så jeg ville uansett gjøre noe med den. En måte å skille det fra de andre tingene jeg driver med, var å skrive den på norsk. I min generasjon har det jo vært sånn at alt skal være på engelsk. Slik er det ikke nå lenger, nå skriver alle på norsk. Men for meg var det en terskel, sier Fredrik Gretland, kjent fra Ricochets og Sweden - og tidligere Tennessee Beats og The Cumshots, blant andre.

Med seg på laget har han Magnus Abelsen på bass, Nicolai Gregersen på trommer og Wilhelm Sørensen på vokal.

– Alle jeg spurte om å være med, sa «ja, det er gøy!». Det går fort når man har bare ja-mennesker rundt seg. Jeg tror vi spilte inn, mikset og fikk gitt den ut bare i løpet av et par uker. Nå hadde vi en viss tidsfrist på oss, til å bli ferdige før fellesferien.

Han sier det var fort at det ble litt «Sommeren er herlig i Fredrikstad»-vibber. Selv om det er skrevet mange sanger om Fredrikstad fra før, tror ikke Gretland det påvirker deres egen sang.

– Nei, jeg tror man bare har godt av litt ferskvare. De låtene som er skrevet om Fredrikstad fra før, er ikke akkurat kjempenytt. Den er lokalpatriotisk, men man kan høre på den selv om man ikke er fra Fredrikstad, og selv om det ikke er sommer.

Noen konsert blir det derimot ikke med det første.

– Nei, vi har jo bare én låt så det hadde blir en konsert som er to minutter og 57 sekunder lang. Hvis ikke vi skulle tatt med og covret de andre Fredrikstad-låtene, hehe. Men nei, vi har nok ikke planer om det. Hvis det blir flere låter, som jeg håper det skal, så blir det konsert.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen