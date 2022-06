NRK-høsten: Vennskap under lupen, kjærlighet på prøve – og «Staysmans» jakt på det overnaturlige

Programlederne Yasmin Syed og Amir Horori ledet presentasjonen, og de lovet et variert og underholdende tilbud.

– Noen stikkord er brannmenn, dansere – og Stian Staysman Thorbjørnsen som jakter på det overnaturlige. Herman Flesvig prøver seg på sin side i den kriminelle verden. Det blir rått og brutalt i vår nye dramakomedie-serie «Flus», der handlingen er satt til 90-tallet, sa Syed.

Til stede for å presentere «Flus» var Yosef Wolde-Mariam og Mikael Samuelsen (serieskapere) – samt Filip Bargee Ramberg, Herman Flesvig og Tobias Haile Furunes (skuespillere).

– Yosef ringte meg tidlig i prosessen og sa han hadde en rolle som passer bra til meg. Så måtte vi jobbe med å finne denne karakteren, og jeg synes han er blitt slik vi ville ha ham, sa Flesvig.

Neste ut på scenen var Live Nelvik og Einar Tørnquist, som presenterte «Verdens beste venner». Denne nye lørdagsunderholdningen skal bore dypt i hvor godt et knippe kjente venneduoer egentlig kjenner hverandre.

Med på moroa er blant andre Solveig Kloppen og Ingrid Gjessing Linhave, Martin Lepperød og Jonis Josef, Harald Numme og Thomas Rønneberg – samt Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne.

Varm feelgood

Mer alvor er det over dramaserien «Etterglød», som vant ungdomsjuryens pris for beste serie under TV-seriefestivalen i Cannes nylig. Serien beskrives som en varm feelgood-historie, om hvordan det er når en i nær familie får kreft.

– Her møter du noen flotte karakterer som du garantert vil heie på, sa serieskaper Atle Knutsen – og skrøt av skuespillerinnsatsen til Thorbjørn Harr og Nina Ellen Ødegård.

For Thorbjørn Harr ble det først og fremst viktig å fortelle en historie om kjærlighet, sa han til de frammøtte.

– Serien kan betraktes som en feiring av kjærligheten og lyset den representerer, uttalte han.

Kjærlighet er også et sentralt stikkord for serien «Kuppel 16»: En science fiction-serie for unge seere fra skaperen av ZombieLars. Her føres vi inn i en dystopisk verden, der klimakrise, forelskelse og klasseforskjeller er ingredienser.

«KRAFT» – også den for unge seere – er satt til samtiden, og her handler det om en gjeng ungdommer som prøver å følge street dance-drømmen.

Pingla Staysman

Programlederduoen ba oss også merke oss seriene «Gutta på skauen», «Evy og alltid», «Bryllupsfeber», «Cowboyen og & kongen», «Fiskerne», «Kortbaneliv», «Norske beefer» – og «Rykter».

Videre framholdt de at vi har en opplevelse utenom det vanlige i vente, når Ole Rune Hætta og Stian «Staysman» Thorbjørnsen tar oss med på roadtrip i «Forbannelsen» – på jakt etter overnaturlige fenomener.

– Jeg har alltid vært en pingle når jeg ser skrekkfilm, og jeg må alltid sjekke skapene før jeg legger meg. Min motivasjon for å bli med i serien var rett og slett å prøve å bli tøffere, sa Thorbjørnsen – og beskrev arbeidsforhold som var preget av «brutal nordnorsk natur».

– Serien går ut på at vi undersøker historier jeg vokste opp med. Og ja, det er spennende med det overnaturlige, men jeg heller fortsatt mer mot vitenskapen og at det finnes naturlige forklaringer, slo Ole Rune Hætta fast.

Også på podkast-fronten har NRK et par skumle nyheter på gang. Er vi helt alene i universet, spør Line Elvsåshagen som setter konspirasjonsteorier opp mot vitenskap i UFO-podkasten «Ukjent. Er det noen der ute».

Leo Ajkic har tatt på seg true crime-brillene, og leder an i en podkast med tittelen «I dødens spor».

– Vi skal gå i dybden på ulike saker og spør hvorfor det som har skjedd, har skjedd. Til å hjelpe meg har jeg rettsmedisinere, psykiatere og andre fagfolk, sa Ajkic om denne satsingen.

