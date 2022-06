«Ny» kultursjef i Fredrikstad kommune

Det melder Fredrikstad kommune på sine nettsider.

Klevås ble ansatt som biblioteksjef i 2019, og fikk kjenne på hvordan det var å gi skulle gi et tilbud til besøkende gjennom koronakrisen som dominerte i 2020.

Det siste året har hun sittet som konstituert kultursjef etter at Ole-Henrik Holøs Pettersen, som tidligere hadde stillingen, ble konstituert som direktør for kultur, miljø og byutvikling, og senere fikk jobben.

Ga mersmak

– Tora har vist seg som en nytenkende leder med god forståelse og stort engasjement for kultursektoren og dens rolle i samfunnsbyggingen og byutviklingen. Hun er erfaren både som leder og innen kommunal forvaltning, og vil kunne bidra vesentlig i kommunens utviklingsarbeid, sier Holøs Pettersen.

Før Klevås ble ansatt i kommunen i 2019, var hun kommunalsjef for organisasjon og stabsfunksjoner i Hvaler kommune. I tillegg har hun jobbet i Røde Kors, og i privat sektor. Hun er utdannet i medievitenskap, historie og engelsk.

Den offisielle tittelen til Klevås er etatsjef i Kulturetaten, som rommer virksomheter som Fredrikstad Kino, Fredrikstad Bibliotek, og kulturhusene St. Croix og Blå Grotte.

– Jeg er så heldig at jeg har fått en smakebit på kultursjefstillingen gjennom et år som konstituert leder. Det ga mersmak. Fredrikstad har et rikt og spennende kulturliv, og etaten har mange kompetente ledere og medarbeidere som ivrer for arbeidet. Jeg gleder meg til å være med å utvikle dette videre i dialog med kulturlivet i Fredrikstad, sier Klevås.

Flere ansatte

24 personer søkte på jobben som kultursjef da den ble lyst ut. I stillingsannonsen søkte de etter en «tydelig, samlende, strategisk og faglig sterk etatssjef med erfaring fra arbeid med kultursektoren».

Klevås blir nå sjef for cirka 170 ansatte, fordelt på 90 årsverk. Hun vil ha overordnet ansvar for Kulturetaten, herunder fag, personal, økonomi og internkontroll.

Etatens bruttobudsjett er på cirka 170 millioner kroner.