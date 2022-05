Tons of Rock melder seg tilbake etter to år med pandemi: – Som å lage en hel by for tre dagers fest

– En festival som dette vil være skrudd sånn at man alltid vil streve etter å skape noe enda større. Tons of Rock flyttet i 2019 fra festningen i Halden til Ekebergsletta i Oslo, og det ble helt vilt og rått. Så ble dette publikummet frarøvet å få dra på festival de neste to årene. Vi brukte tiden på å gjøre den enda større og enda villere, sier presseansvarlig Lars Tefre Baade i Tons of Rock, og legger til:

– Vi har gjort så mye vi kan for å holde aktiviteten og praten med publikum. Veldig mange, faktisk de fleste, har beholdt billetten sin og enda flere nye har kjøpt. Da må vi også lage en opplevelse som betaler seg for dem – de skal få tilbake med renter. Det fortjener folk som har ventet så lenge.

Doblet kapasitet

For når rocke- og metalfestivalen går av stabelen 23. til 25. juni, vil man ønske dobbelt så mange publikummere som sist velkommen inn bak gjerdene på festivalområdet: 80.000 skal i løpet av tre dager få med seg en hærskare band fra tre scener.

– Vi er mer enn klare til å ta imot så mange mennesker, med overnatting, kollektivtilbud, ølfestival, kunstfestival, et apotek. Det er som et eget univers som publikum kommer inn i – for det å bygge en festival på denne størrelsen er som å sette i stand en by med infrastruktur for noen dager med fest, sier Baade til NTB.

– Vi er fremdeles opptatt av at det skal være god plass for folk, at de kan gå og legge seg litt under trærne eller trekke seg tilbake for å spise litt. Selv om vi dobler antallet mennesker, så er det fortsatt veldig mye plass. Vi har også egne folk som skal passe på at det vi etterlater oss, blir like bra.

Tons of Rock 2019 Kiss under deres konsert på Tons of Rock på Ekebergsletta torsdag. (Fredrik Hagen/NTB kultur)

Alle har ventet

Han påpeker at det er snakk om nærmest en trippel overtenning. For det er ikke bare publikum og artister som har savnet storfestivalene; også hele støttefunksjonen – både frivillige og bransjefolk – har vært rammet.

– Vi har en stor, stabil stab, og jobbet med å holde kontakt med de frivillige og fortsatte å rekruttere under pandemien. Vi gjorde også så mye vi kunne for å holde aktiviteten og praten med publikum, sier Tons of Rock-pressesjefen og trekker fram virksomhet i sosiale medier så vel som et par sprell med festivalens «husband», norske Black Debbath.

De har spilt på alle festivalene siden oppstarten i 2014, og tro til også i de to pandemiavlyste festivalårene: I 2020 opptrådte de foran 50 publikummere, i et livestrømmet arrangement der humorrockerne hevdet å tro at det var festival på gang. I 2021 spilte de på ny – for én publikummere.

I comebackåret 2022 starter Black Debbath hele ballet torsdagen.

[ Black Debbath til Ad Hoc-festivalen ]

Fire generasjoner

Årets plakat toppes av Iron Maiden, Korn og Deep Purple. Men spennvidden er bred, ifølge pressesjefen.

– Fra første år i Halden har Tons of Rock tatt mål av seg til å presentere rockens mange avarter. Det er gøy at vi kan presentere Dimmu Borgir, CC Cowboys, Ricochets og Backstreet Girls på samme festival, så vel som de store internasjonale navnene. Bandene strekker seg over flere generasjonene – til og med Iron Maiden har sagt at Deep Purple var deres helter, påpeker han:

– Det er lett fire generasjoner i publikum også, tror Lars Tefre Baade, og sikter til hvordan det var da Kiss gjestet festivalen i 2019 og det yrte av småtasser med ansiktsmaling så vel som eldre generasjoner som var fans fra starten.

[ Spilte så det luktet svidd på Tons of Rock ]

Damene kommer

Festivalen har ikke uventet et artistprogram der kvinnelige artister er i solid mindretall, men kan likevel vise til statistikk på at hele 44 prosent av publikummet selv er kvinner.

– Historisk sett har rocken vært en mannsdominert sjanger. Slik er det ikke lenger, og det ser vi både blant publikum og artister. Blant annet er vi stolte over å presentere en av Norges råeste gitarister for tiden, Hedvig Mollestad, som tar turen med sin trio.

Blant andre kvinnelige Tons of Rock-innslag på scenen er canadiske Spiritbox med vokalist Courtney LaPlante, amerikanske Baroness med leadgitarist Gina Gleason, nederlandske Within Temptation med vokalist Sharon den Adel – og det ukrainske metalbandet Jinjer med Tatiana Shmailjuk, også hun på sang.

Bråk bare fra scenen

Under 2019-utgaven samlet Tons of Rock publikum fra 51 land, og fra store deler av landet. I forrige uke konstaterte festivalen at man hadde solgt billetter til 338 av 365 norske kommuner, og man satte derfor i gang en kampanje sammen med Posten for å få med folk fra den siste håndfullen kommuner.

– Har vi med publikum fra Las Vegas skal vi ha med oss publikum fra Vega også sier Baade.

Om hvem som er den typiske Tons of Rock-festivalgjengeren svarer pressesjefen at alle slags folk kommer for å dra på rockefest.

– Folk koser seg, men det er lite bråk – vi bare lager det fra scenen! Folk passer på hverandre. Rocke- og metalpublikummet har stor kjærlighet og kommer for musikken, stemningen og samholdet. Mange opplever festival for første gang i år.

Nå går arrangørene enda travlere tider i møte. Fra midten av neste uke starter man med å rigge til festivalen. Som Tefre Baade avslutter med å si:

– Det er noen meter gjerder og noen hundre toaletter som skal på plass!

---

Tons of Rock i tall

* 80.000 publikummere fordelt på tre festivaldager.

* Hovedgruppen er i alderen 25–34 år, og 44 prosent er kvinner.

* Servering foregår fra 300 meter med bardisk, og fra 30 ulike mataktører.

* Det blir 400 kasseterminaler i drift.

* Sju kilometer med byggegjerder rammer inn festivalen, mens det blir 3 kilometer med såkalte franske gjerder/publikumsgjerder.

* Stemning skal skapes også med én kilometer med lyslenker.

* 400 toaletter skal stå klare, det gjør også 700 søppeldunker.

* 8.000 kvadratmeter med kjøreveier og kjøreunderlag skal på plass for å skåne gressmattene.

* Det vil bli nedlagt 46.500 arbeidstimer fordelt på 5.800 arbeidsskift i løpet av festivalen.

* 1.100 frivillige skal være i sving, mens rundt 2.000 personer er leid inn fra idrettslag, russegrupper og bemanningsbyråer.

* Atkomst til festivalen skjer med vanlige rutebusser, der avgangene på 34-bussen fordobles under festivalen. Hver festivalkveld når alt er over vil 40 leddbusser kjøre i skytteltrafikk direkte til Jernbanetorget.

* Været kan man gjøre lite med, men festivalen følger med langtidsvarslet og planlegger for alle typer vær – for musikk blir det uansett.

---