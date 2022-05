Polardegos på Gamlebyen Kulturhus

Hvis du ikke vet hva en «polardegos» er for noe, er du oppvokst lenge etter Wam og Vennerøds filmer herjet kinolerretene, kanskje et stykke unna hovedstaden, og hvert fall et drøyt stykke sør for Trondheim.

Supergruppa Polardegos er nemlig klar med ny utgivelse. Samplepunkerne med medlemmer fra band som Tungtvann, Bøyen Beng, Biru Baby og Darkside of the Force oppfant en egen sjanger i fjor med debutalbumet «Fortiden i våre hender» og en bunke singler, og introduserte laptop-knusing som den nye Marshall-herpingen på konsertene sine. Fredag spiller de på Gamlebyen Kulturhus.

– Jeg har vært på kulturhuset der mange ganger. Med Joddski sin avskjedsturné for tre – fire år siden, og jeg har vært DJ der under Hip hop på Månen. Det er et klassisk, kult sted, med egne vibber. Når du kommer over i den delen av Fredrikstad, er det en helt annen by enn på den andre siden. Også har vi et publikum der som er litt fast, en bra gjeng, sier Jørgen Nordeng.

Pønkedrøm

Med seg i Polardegos har han Hánná Rein, Salvador Sanchez, Henrik T. Seip, Rune Mareliussen, Jon Wik Hveding. Gjengen spiller ikke et eneste instrument, men er fortsatt et band. De synger punk oppå samples som er rappa fra gode, gamle pønkband.

– Dere sier at dere spiller samplepunk. Hvordan skjedde det?

– Nei, altså, vi har jo stjært riff og samples. Jeg har jo jobbet med Salvador Sanchez på de siste platene med Joddski. Og da pandemien kom, hadde vi jævlig god tid. Vi lagde først noen hip hop låter, så satte han sammen noen samples og sendte meg, og sa «jeg vet ikke om du kan rappe på dette». Og det det kunne jeg ikke, men så kunne jeg synge pønk på det. Det har vært en livslang drøm å synge pønk, det første bandet mitt lokalt var et pønkband, sier Jørgen Nordeng til Dagsavisen Demokraten.

– Jeg har alltid vært dratt mot pønk og hard musikk, og de jeg var mest inspirert av tekstmessig på norsk, var Wannskrækk, Dum Dum, og Kjøtt blant annet. Vi gjorde et par tre låter med samplepunk og syntes det jævla gøy. Jeg er nordlending i Oslo, og han er latino i Nord-Norge, så da ga navnet seg selv. Hanna begynte med å kore litt, men på den nye plata synger like mye som meg, og fremover blir det nok mer enn det. For det måtte bli annet enn Tungtvann og pønkbeats. Hanna synger jævlig fett og er mer enn ti år yngre enn meg, så hun har helt andre innfallsvinkler. Hun er oppvokst med A1-plakater på veggen. Hennes generasjon har ikke så anstrengt forhold til kred og hva som er greit og ikke. Og min innfallsvinkel er en hyllest til pønken jeg er vokst opp, det er jo mine plater Salvador har samplet i studio.

Polardegos med Jørgen Nordeng og Hánná Rein i spissen, er klare for en festaften sammen med legendariske Böyen Beng på Gamlebyen kulturhus fredag. (Simen Omland )

Datakrasj

Han synes det er inspirerende at verken Sanchez eller Rein har ikke hørt noe særlig på de gamle pønkbanda.

– Nå har vi blitt seks stykker, så nå er vi et slags joikende mariachi-band.

– Du har sagt at dette prosjektet er noe av det artigste du har gjort?

– Vi gjør ting vi ikke kan. Og vi flirer oss i hjel hele tiden, vi trengte det under pandemien. Å ha det artig. For en som meg, som har holdt på så mye med musikk at det er like mye jobb som hobby, er det ekstra moro. Polardegos er ikke en jobb, det er bare fantastisk artig.

– Hva kan folk vente seg på konserten?

– Vi har bare spelt en konsert på denne turneen. Da visste ikke folk hva det var for noe, men de sa det var fett. Fordi vi ikke spiller noen instrumenter, må vi ha andre ting, så Seip laget visuals, også har vi scratchesoloer der vi dubber der skulle vært gitarsoloer. Også knuser vi laptoper. Det er artig, du ser at vi koser oss.

Ny EP

Forrige gang konsentrerte rabulistene seg om norsk punk og hardcore-historie, drøy humor, ironi og hardtslående rockere. Med ep-utgivelsen «Lockdown» går de nye veier, selv om alt fortsatt er det samme. Tonen er litt mer seriøs, musikken mer mollstemt, melodiene litt tydeligere. Samples hentes denne gang fra mørke 80-tallshelter som Krim U, Vinterhagen, Til alle barna og Dropopop. I tillegg introduseres elementer av dub reggae og 80-talls synthpop.

– «Lockdown» er produsert i slutten av samme periode som albumet, men vi valgte å skille ut den delen av materialet som var mer preget av new wave, post-punk og den greia. Vi har prøvd å holde oss i tøylene, men med en såpass fargerik gjeng er det kul umulig å holde seg til skriptet, sier produsent Salvador Sanchez i en pressemelding.

– Forskjellen på det andre vi har gjort og «Lockdown» er kanskje at vi jobba enda litt mer som et band denne gangen, fortsetter Hánná Rein.

Kimen til tittelsporet ble til under den første lange lockdown-perioden i Oslo i 2020.

– Jeg hadde ikke tenkt å skrive noe om pandemien, men for mange hadde jo lockdown også en slags form for terapeutisk funksjon. Man ble nærmere sine nærmere og mange følte de fikk litt perspektiv på hva som faktisk betydde noe. Jeg ville skrive en kjærlighetslåt med utgangspunkt i det, sier tekstforfatter Nordeng,

«Lockdown» består av fem låter, har med gjestene Harald Fossberg (Hærverk, Død oter, Turboneger, Turbonecro, Siste dagers hellige) og Böyen Beng.

