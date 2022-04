«Drillo» i celebert selskap

Skuespiller og stuntmann Jackie Chan, kanskje mest kjent for sin rolle i «Rush Hour»-filmene, er blant stjernene på veggen i Fredrikstad Kino etter at han deltok på premierefesten for Hollywood- og Fredrikstad-regissør Harald Zwart sin nyere versjon av «The Karate Kid». Hovedrolleinnehaver og sønn av Will Smith, Jaden Smith, har også lagt hendene i støp her, sammen med blant andre regissør Zwart. (Martin Næss Kristiansen)