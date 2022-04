Live (25) starter eget dansekompani: – Langt tilbake i tid var dans en helt integrert del av samfunnet

Det skriver Fredrikstad kommune på sine nettsider.

– Jeg drømmer om et lokalt kompani med jevn årlig drift, som kan skape trygge arbeidsplasser for dansere i byen til å utøve kunst. Jeg vil gjøre dansekunst mer tilgjengelig for et bredt publikum, men også invitere innbyggerne som deltagende aktører på ulike måter, forklarer Live Skullerud.

Skullerud og dansekompaniet skal debutere på scenen allerede i september, under Ord i Grenseland.

Dagsavisen Demokraten har tidligere skrevet om dansekunstneren med bachelor fra Universitetet i Stavanger, i forbindelse med hennes solo-debut tidligere i år.

Da fortalte Skullerud at forestillingen var et forsøk på å si noe om hvordan vi mennesker beveger oss gjennom livet, hva kroppen betyr i livene våre, og hvilken rolle den spiller i samfunnet vårt.

– Jeg opplever at samfunnet blir mer og mer digitalt, vi lever livene våre på virtuelle plattformer, og det å ta seg tid til å kjenne at man er i kroppen sin og har kontakt med den fysiske delen av tilstedeværelsen, sa hun.

Denne tankegangen tar hun også med seg inn i dansekompaniet.

– I en raskere, digitalisert og polarisert verden skaper dansen en mulighet til å komme sammen, enten det er for å oppleve dansekunst på scenen, eller være i bevegelse selv. Langt tilbake i tid var dans en helt integrert del av samfunnet, så jeg synes det er litt trist at dans for mange har blitt den minst forståelige og tilgjengelige kunstformen. Det er kult at dans de siste årene har blitt mer synlig gjennom medium som TV, for eksempel fra Eurovision, Skal vi danse og Tik Tok – men med det nye kompaniet ønsker jeg å gi publikum fysiske og nære møter med samtidsdansen, sier Skullerud til Fredrikstad kommune.

Skullerud har fått 75.000 kroner av kommunen, gjennom stimuleringsordningen som fokuserer på kompetansebygging, klynger og utvikling og utvikling rettet mot unge, profesjonelle nyetablerere innen fagområdene dans, musikk, teater, litteratur og visuell kunst, melder kommunen.

– Byens størrelse gir mulighet til å nå ut til alle. Fredrikstad er en by med kjøpevillig publikum. Det er viktig å satse på, og støtte opp om, kulturnæringer hvis kommunen skal nå målet om å skape flere arbeidsplasser, sier Ingar Guttormsen, rådgiver i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling.

[ En fortelling om bevegelse ]