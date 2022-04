Tuba, or not tuba! Torpemusikken trenger blåsere

– Spiller du tuba, trompet eller klarinett? Bli med i Torp musikkorps, er leder Rino Andreassens klare oppfordring.

Trenger flere blåsere

Torp Musikkorps, eller Torpemusikken som de gjerne blir kalt på folkemunne, ble stiftet i 1920. Jubileumskonserten til korpsets hundreårsmarkering ble gjennomført før jul, etter å ha blitt avlyst to ganger. På grunn av koronapandemien.

– Siste jubileumskonsert blir på Torp bruk i slutten av juni. Men før den går av stabelen er det som vanlig marsjering på 1. og 17. mai. Og det er spesielt til disse oppdragene vi trenger noen flere musikanter i rekkene, smiler Andreassen, som håper det er noen tubaister, trompetister og klarinettister som klør i fingrene etter å dele musikalsk glede i gatene.

Korpsleder Rino Andreassen og dirigent Gisle Haus i Torp musikkorps håper noen tidligere musikanter vil bidra til å redde årets marsjsesong. (Tommy Skauen)

Garanterer et godt miljø

For noen år siden gjennomførte Torp musikkorps en gjennomarbeidet rekruttering, som ga resultater.

– Det stemmer. Vi oppfordret den gangen alle som ikke har spilt på noen år til å ta kontakt. I tillegg hadde vi et opplegg for nybegynnere. Med grunnopplæring i et instrument. Den gangen fikk vi over 20 nye medlemmer, og flere har kommet til å etterkant. Er det noen som fortsatt ønsker dette tilbudet, skal vi klare det – men i første omgang trenger vi musikanter som kan bidra på marsjoppdragene nå i mai, forklarer korpslederen.

Jan Seter, Jan Olavesen og Petter Spæren ønsker flere korpsvenner velkommen til Torp musikkorps. (Tommy Skauen)

Rino Andreassen frister med at korpset skal fikse instrumenter, og garanterer et godt miljø.

– Vi får skryt for å ta godt imot nye medlemmer. Det er jo ikke vanskelig, korps er gøy! Møt opp på våre torsdagsøvelser på Torp skole, eller ta kontakt med meg.

Ove, Kristian og Ola gjør det de kan for å trekke fram trombonerekka i lydbildet. (Tommy Skauen)

– Kom deg opp av sofaen og bli med oss

Torp musikkorps teller 64 medlemmer, inkludert drilltroppen. 54 musikanter bidrar til felles musikalsk glede, men når korpset skal ut å marsjere blir de færre.

Gisle Haus har dirigert Torpemusikken de siste femten årene.

– Opplæringsprosjektet vi gjennomførte for nye medlemmer, uansett om de hadde korpserfaring eller ei, ble en ubetinget suksess. Vi er tålmodige og gjentar det gjerne. Men som Rino Andreassen presiserer; akkurat nå trenger vi flere musikanter som spiller tuba, trompet eller klarinett. Mange har tidligere vært med i skolekorps og voksenkorps – livet går i faser – og jeg vet at flere teller på knappene om de skal ta opp hobbyen igjen. Ikke nøl, kom deg opp av sofaen og bli med oss, avslutter sunnmøringen Haus, som siden 1999 har vært bosatt i Fredrikstad.





Torp musikkorps ble stiftet i 1920, har 54 musikanter – men er færre når korpset skal marsjere. (Tommy Skauen)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen