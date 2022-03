Slik blir Lange Flate Ballær 3-premierefesten

Lillian Torbjørnsen, som driver eventbyrået Lillis Verden, er ikke ukjent med å arrangere happenings etter 30 år i bransjen. Men premierefesten til filmen Lange Flate Ballær 3 blir etter forholdene helt eksepsjonell.

For når den etterlengtede oppfølgeren i kultfilm-serien endelig er på kino etter 14 år, spares det ikke på kruttet: Her skal det feires med flammedansere, Edgarasjen-øl, musikk, fest, FFK-farger og en stjernespekket kjendisliste.

Arrangementet starter med rød løper utenfor kinoen klokken 16.30 og vil holde på utover natta.

Lilian og sønnen Adrian Greni (17) har gjort det meste selv, i forkant av festen. - Han er verdens beste assistent!, sier Lillian om sønnen. (Privat)

Tre ganger tre for treer’n

Festkvelden starter med rød løper, flammedansere og food trucks utenfor kinoen. Der skal kjendisene bli fotografert, og de skuespillerne som ikke har fått avstøpt håndavtrykkene sine ennå, skal avstøpes. Så bærer det opp på scenen for intervjuer.

– De kommer i en kortesje, der Hellbillies kommer først i turnébussen sin, og så kommer de andre i tur og orden. Til sist kommer kællane i Edmobilen, iført smoking med egne Edgarasje-mansjetter, forteller Lillian Thorbjørnsen, som også kan avsløre at de har inntatt Quality Hotell.

– Etter at filmen er ferdig rundt klokka åtte, kommer de til restauranten på Quality der vi har rigget det til i FFK-farger, med servitører i 50-tallskostymer og der alle får en Edgarasjen-øl og fingermat, forteller hun.

– Vi lager fest i tre etasjer med tre forskjellige konsepter. I restauranten på bakkeplan blir det fingermat og mingling, også viser vi bakomfilmen før gjestene loses opp i foajeen. Der lager vi en slags 1001 natt-stemning i bankettsalen. Her blir det velursofaer, palmer og lounge-soner med partytelt. Her kan man sitte med gruppa si, og bestille champagne eller hva man ønsker. Så, i øverste etasje på Sky Bar, er det lagt opp til full rølp med nachspiel i «Edgarasjen» klokka elleve!, lover hun.

Det lokale bryggeriet Nøisom har laget eget Edgarasjen-øl. (Lillian Thorbjørnsen)

[ Gutta fra Glemmen fikk drømmeoppdrag ]

Edgarasje-bar hele sommeren

Sky Bar er omgjort til en Edgarasjen konseptbar. Den er ikke rigget bare for anledningen.

– Nei, den skal være der hele sommeren. Den blir skikkelig kul, med masse bilrekvisita, bilskilt, speil, dekk, verktøy og ekte Samantha Fox-plakater og kalendere fra 90-tallet. Skikkelig harry. Bartenderne må ha oljesøl i ansiktet, Edgarasjen-capser og hullete olabukser. Det er blir som Hard Rock Café, bare i Edgarasjen-utgave, forteller Thorbjørnsen.

På premierefesten er det Blåsemafiaen og musikken til Staysman som lager lydbildet i toppetasjen.

– Her går vi «all in», kan du si. Tanken er at vi skal ha noe å tilby alle. Da som ikke vil hoppe til Stays hele kvelden kan trekke ned i bankettsalen der det er loungemusikk med en jazztrio og DJ Vera. Og de som vil henge i baren og mingle, kan være i restauranten.

Hun får ikke rost hotellet og Fredrikstad-folk nok, for innsatsen de legger inn i alt som har med filmen å gjøre.

– Folk har vært helt fantastiske. Vi har hentet masse rekvisitter både til filmen og festen på Finn.no, folk gir jo bort hva som helst. Også har Plantasjen sponset med planter og Jula med partytelt, og Biltema med en hel haug utstyr som vi bruker i konseptbaren. Og Graarud transport har samlet inn masse veiskilt, så vi har fått laget «take a titt»-skilt, sånne humple-skilt vet du, siden Edgar sier det i filmen til Samantha at «shall we take a titt», hehe.

Torsdag spilles filmen i alle de tre kinosalene på Fredrikstad kino. Det betyr at over 900 seter er fylt opp. Filmen har ordinær premiere over hele landet 1. april.

Øverst fra venstre: Kurt Nilsen, Ina Wroldsen, Märtha Louise, Erlend Elias, Harald Zwart, Samantha Fox, Harald Rønneberg, Carina Dahl og Stian Staysman Thorbjørnsen er noen av kjendisene som kommer på premieren av Lange Flate Ballær 3. (NTB)

[ Ulrikke Brandstorp og Grace Bullen filmdebuterer i Lange Flate 3 ]

Familiefilm

Lange Flate Ballær startet som en reklamefilm for nesten 20 år siden, men endte opp med to kinosuksesser, som begge hadde over 250 000 kinobesøkene. Når treeren nå rulles ut til alle kinoene, har Stella Zwart, datteren til regissør Harald Zwart og produsent (og mor), Veslemøy Ruud Zwart, blitt tenåring.

I rollen som Mie, datteren til Petter og Laila, har hun vært med som både baby og toåring.

Nå har det gått 14 år og Petter har ikke holdt sitt løfte om å gifte seg med Laila. Nå blir han kastet ut. Petter vil gjerne gifte seg. Problemet er at han ikke kan. Løsningen befinner seg i Litauen.

Gammelt vennskap, forholdet til Laila og Edgarasjens eksistens blir satt på prøve når Petter drar med seg resten av kællane på Edgarasjen til Litauen for å løse sitt eget problem. Der skaper Petters fortielse mye større og farligere problemer for dem alle.

Stjernespekket gjesteliste

Torsdag rulles altså den røde løperen ut på Fredrikstad kino. Fra klokka 16.30 ankommer kjendiser og lokale navn, som blant andre ordfører Siri Martinsen, Pål Nielsen og Odd René Andersen, og Ina Wroldsen, Nicolay Ramm, Marna Haugen, Carina Dahl, Isabel Raad, Petter Katastrofe, Morgan Sulele, Elle Marja, Bård Ylvisåker, Vegard Ylvisåker, Sigvart Dagsland, Magnus Grønneberg, Erlend Elias, Bjørn Krisa Kristiansen, Øyvind Fjell, Inger Lise Rypdal, Kaia og Sturla Berg Andersen, Charlotte og Øystein Spetalen, Christian Skolmen, Odd Rene Andersen, Rino Johansen, Elisabeth «Bettan» Andreassen, Pål Nilsen, Dorthe Skappel, Jan Fredrik Karlsen, Kurt Nilsen, Lisa Stokke og Karen Hovland.

I tillegg kommer gjengen fra filmen; Märtha Louise, Samantha Fox, Harald Rønneberg, Staysman, familien Zwart og kællane.

Denne gang er det Samantha Fox, Harald Rønneberg, Staysman, Atle Jensen, Pål Sparre-Enger, Karolis Kasperavicius og kanskje Märtha Louise, som skal støpe håndavtrykkene sine i sement utenfor kinoen.

Harald Zwart har tegnet denne oversikten over hvordan området skal se ut torsdag. (Lillian Thorbjørnsen)

Gjengen fra filmen ankommer kinoen i en bilkortesje, i denne rekkefølgen:

1. Hellbillies i sin turnébuss

2. Zwart Porsche

Produsent Veslemøy Ruud Zwart, regissør Harald Zwart, manusforfatter: Pål Sparre-Enger

3. Cadillac

Skuespiller Kari Reinertsen og Stine Bernitz.

4. Pickup’en

Skuespiller Stella Zwart kjører, mens Stellas stuntsjåfør Joacim Waagaard sitter i passasjer setet.

5. Ford Mustang Mach-E m “LANGE FLATE BALLÆR”

Skuespillerne Harald Rønneberg, Stian Staysman Thorbjørnsen, Atle Jensen og Karolis Kasperavicius

6. “Bandit”- lastebilen

Skuespiller Karoli Kasperavicius og Espen Graarud

7. Rød Porsche

Skuespiller Samantha Fox

8. Edmobilen

Skuespillerne Petter Andreas Jørgensen, Anders Fast Fjell, Jan Edgar Fjell, Eirik Tobiassen, Kai Helge Hansen, Henrik Morken Nielsen, Frode Lie

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

TURNÉ med kinobesøk fra filmen

24. mars fra kl. 16.30: Festpremiere Fredrikstad kino.

25. mars: Fredrikstad

26. mars: Oslo, Odeon kino.

27. mars: Tromsø

28. mars: Trondheim

29. mars: Haugesund & Stavanger

30. mars: Bergen, Lagunen.

31. mars: Lillehammer, Hamar.

1. april: Fredrikstad

2. april: Moss og Sarpsborg

3. april: Halden

10. april: Sandefjord.

---