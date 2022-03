Tommy Tokyo er død

Tommy Lorange Ottosen (født 26. august 1971), best kjent under artistnavnet Tommy Tokyo, var en norsk sanger, gitarist og låtskriver fra Bossumdalen, Onsøy i Fredrikstad kommune. Han er kjent som soloartist og frontfigur i Tommy Tokyo and Starving for my Gravy.

Han lærte å spille gitar i 1995. I 1999 startet han bandet Piggyback som blant annet varmet opp for Crash Test Dummies på Betong i 2001.

Fra 2001 gikk Tommy Tokyo solo med backingbandet Starving for my gravy, som besto av medlemmer fra Ricochets, Peru You, Apoptygma Berzerk og Maria Solheim band. Albumet Smear Your Smiles Back on ble kåret til årets album i Aftenposten, og ble senere nominert til Spellemannprisen 2008 i klassen rock. I 2010 kom albumet Go Time, Showtime & Absolute War som ble nominert til Spellemannprisen 2010 i klassen rock. I 2012 ga han ut soloalbumet And the Horse Came Riderless og fikk for det Spellemannprisen 2012 i klassen rock.

Tommy Tokyo er bror av Ole Jørgen Ottosen, som er frontfigur i bandet Tellusalie fra Fredrikstad.

Tommy Tokyos manager Terje Pedersen, A&R i plateselskapet Drabant music delte nyheten om Tokyos bortgang på sin Facebook-side.

– Siden nyttårsaften har han vært innlagt i påvente av en lungetransplantasjon, men dessverre ble det for sent, skriver Pedersen.

– Tommy er en fyr jeg alltid vil forbinde med sterk lidenskap og kjærlighet, og den aller største kjærligheten var hans kone Liv og barna. Han elsket dem høyere enn alt annet, og sammen var de hele verden for hverandre. Mine tanker går i dag til dem. En hedersmann er borte. Dette er dypt sørgelig, skriver han.

