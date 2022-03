1800-talls godshus er Haldens nye møtested

– Det er veldig motiverende å bygge når vi er på historisk grunn og det har så stor samfunnsbetydning, det vi gjør. Arbeidet blir jo satt pris på av folk som ikke er bortskjemt med mange muligheter.

Det sier en fornøyd Henrik Jenseg, Peabs anleggsleder for ombyggingen av Halden godshus, i en pressemelding fra selskapet. Han har lagt sjelen sin i dette prosjektet. Det har også kollegene i Peab og hos Kirkens Bymisjon og de samarbeidende firmaene. Resultatet er blitt et topp moderne bygg fra 1879.

– Godshuset er et signalbygg i sentrum av Halden. Det så ganske forfallent ut da vi startet i fjor sommer. Nå ser det veldig flott ut. Kirkens Bymisjon er fornøyd, og vi er fornøyd. Dette har vært kjempemoro, og det er klart jeg er glad og stolt når vi nå ser at bygget blir inntatt av begeistrede brukere, sier Jenseg.

– Vi har vært ekstra skjerpa fordi vi har jobbet for en byggherre som Kirkens Bymisjon. Hele veien har vi vært nøye med å finne bærekraftige løsninger, bruke gamle materialer på nye måter og ikke pådra oss ekstra utgifter.

Gulvbjelker ble søyler

Til å begynne med handlet det meste om å rive. Taket var skjevt og falleferdig. Deler av det måtte tas ned, og nytt, isolert tak ble satt opp. Det ble kledd med takplater med sinkbelegg. Store overlysvinduer midt på bygget sørger for gode lysforhold.

Det gamle tregulvet ble fjernet. Nytt betonggulv ble armert og støpt. De opprinnelige gulvbjelkene, støttet opp av granittblokker, var solide nok til å bære damplokomotiver.

Det viste seg at de fleste bjelkene fortsatt var i god stand. De ble derfor gjenbrukt til søyler, spiler, dekorative elementer – til og med serveringsvogner til kafédriften.

Flere av granittblokkene som støttet opp gulvet, ble gjenbrukt der det var behov for å tette hull og åpninger i veggene – og til å lage en ny støttemur.

Godshuset utgjør en del av Byparken, en stor satsing på barn og ungdom i regi av Kirkens Bymisjon Østfold. (Andreas Kjellmann)





Nedstrippet og røft

Fagarbeiderne fra Peab gikk nøye over alle vegger og flater, fjernet løse teglstein, løs murpuss, gamle vaiere, spikre og så videre. Alt av tegl ble tatt vare på og gjenbrukt der det trengtes utbedring.

De gamle trepanelene ble også tatt vare på og gjenbrukt på mange forskjellige steder.

– Vi har ikke laget ny, innvendige veggkledning, men beholdt den rustikke stilen med tegl og murpuss. Også de gamle vinduene med stålsprosser har vi beholdt, og vi har i tillegg satt inn nye varevinduer på innsiden – for bedre isolasjon, sier Jenseg.

Lett og vanskelig

Jobben med å ta vare på og bygge opp igjen Halden godshus har skilt seg fra andre oppdrag han har vært med på:

– Det har vært annerledes på mange måter, blant annet fordi hensyn til miljø og bærekraft har vært helt overordnet. Jobben har vært lett fordi huset hadde en sterk identitet. Samtidig var den vært vanskelig fordi det var så mye som skulle tilpasses underveis.

Det er ikke spesielt enkelt å legge inn moderne, elektriske installasjoner i et så gammelt hus. I nye hus blir det elektriske skjult bak veggene, men det var ikke mulig her. Byggherre og arkitekter ønsket likevel skjult opplegg, men uten bokser og kabelkanaler som ville stikke seg ut. Dermed kom gamle bord og diverse treverk til nytte som underlag for elektriske opplegg – og kledning rundt.

Fagarbeidere Godshuset Halden, fra Bygg Østfold: F.v. Henrik Jenseg, Alexander Syversen, Anders Fuglevik og Lars Kjernsbæk. (Mats Bakken)

Mye improvisering

– Dette – og mye annet – var ting vi måtte finne ut av underveis. Vi stoppet opp og tenkte ut nye løsninger mens vi jobbet. Til tider så det mørkt ut, spesielt til å begynne med, for det lå an til at det var veldig mye som måtte byttes ut. Men det viste seg at huset var i bedre stand enn det så ut til. Det har vært moro å finne løsninger, og det er tilfredsstillende når det går bedre enn man har tenkt, sier anleggsleder Henrik Jenseg.

– Hva er den viktigste erfaringen du tar med deg videre?

– Å huske å prate med alle involverte yrkesgrupper tidlig i prosjektet. Det er smart å hente inn håndverkere som har erfaring med gamle teknikker, og det er fint at folk fra forskjellige fagområder deler erfaringer med hverandre. På dette prosjektet har vi for eksempel hatt veldig god nytte av å jobbe tett sammen med murerne hele veien.

Gamle gulvbjelker ble gjenbrukt. Bjelkene er skåret opp i klosser i ulike størrelser og brukt til å bygge opp en helt unik vegg. (Andreas Kjellmann)

En unik vegg

Alexander Syversen har vært tømrer og tillitsvalgt på ombyggingen av Halden godshus. Han har tidligere vært med på å restaurere taket på det gamle Fredrikstad Bryggeri. Han synes det ferdige Godshuset er blitt mye finere enn han hadde sett for seg da han begynte å gå løs på det skjeve taket sommeren 2021.

– Det mest spesielle er at vi har brukt så mye av de gamle materialene på nye steder og måter. Det er jo veldig synlig når bygget nå er ferdig. Det er også fint å jobbe med noe som blir tatt i bruk av Kirkens Bymisjon til viktige oppgaver.

– Hva er du aller mest stolt av?

– Måten vi brukte de gamle gulvbjelkene på. Vi har blant annet skåret opp klosser i ulike størrelser, som vi har brukt til å bygge opp en vegg som ser annerledes ut enn alt annet jeg har sett. Den er rett og slett unik. Syversen liker å jobbe med gamle bygg:

– Det dukker alltid opp overraskelser underveis. Tømringen er annerledes, det er variert arbeid – og først og fremst lærer vi veldig mye.

Fakta – Godshuset i Halden

Fra 1879, ble opprinnelig brukt som lokomotivstall

Ferdigstilt 31. januar 2022

Grunnflate på 700 kvadratmeter

Eies av Bane NOR Eiendom

Utgjør en del av Byparken, en stor satsing på barn og ungdom i regi av Kirkens Bymisjon Østfold.

Tas i bruk til Bymisjonens mange aktiviteter og tilbud:

Skattkammeret - en utlånsentral der barn og unge opp til 18 år kan låne sports- og fritidsutstyr gratis.

- en utlånsentral der barn og unge opp til 18 år kan låne sports- og fritidsutstyr gratis. Ung på dagtid - et lavterskeltilbud og opplæringsarena for ungdom mellom 15 og 21 år.

- et lavterskeltilbud og opplæringsarena for ungdom mellom 15 og 21 år. Ungdomsklubben Møtestedet - en trygg møteplass for alle unge i Halden.

- en trygg møteplass for alle unge i Halden. Byverkstedet - et arbeidstiltak for personer som er utenfor det ordinære arbeidslivet.

- et arbeidstiltak for personer som er utenfor det ordinære arbeidslivet. I Jobb gir mennesker som ikke er i ordinært arbeid muligheten til å utføre betalt dagsarbeid. Hovedmålgruppen er personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

gir mennesker som ikke er i ordinært arbeid muligheten til å utføre betalt dagsarbeid. Hovedmålgruppen er personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. I tillegg driver Kirkens Bymisjon Kafé Møtestedet på jernbanestasjonen, med lunsj som lages av overskuddsmat fra Kiwi.

//Fakta – rehabilitering og ombygging av Godshuset

Totalentreprenør: Peab

Byggherre: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold

Kontraktssum: 13,7 MNOK

Arkitekt: Halden Arkitektkontor

Blikkenslagerarbeider: Hellberg & Bjerkeli

Murerarbeider: Lasse Holst

Teknisk installasjon og ventilasjon: Caverion

Rørleggerarbeider: VVS Installatøren