Jonas (12) roses av kjendiser og sterke kunstnernavn

Han har hengt til utstilling i Gamlebyen, tegnet platecover og musikkvideo til det lokale bandet Mæd (se video), gitt flere bilder i gaver til kongefamilien, hospitert hos Vebjørn Sand og tjener allerede penger på bildene sine.

Nå lages det dokumentar om Jonas Søderlund Berg av en gruppe medieelever ved Glemmen videregående skole. Og til høsten holder han sin første separatutstilling.

Alt dette tar den unge Fredrikstad-gutten med stoisk ro.

– Det er kult, det, sier han med et skuldertrekk.

For selv om han tegner og maler så publikum både begeistres og åpner lommeboka, og bransjefolk og stjernekunstnere roser talentet hans, er Jonas en helt vanlig 12-åring. En fåmælt og en smule blyg Rolvsøy-gutt, som slapper av med dataspill og Youtube-videoer.

Og så tryller han ofte på lerretet i tillegg. Fordi han synes det er gøy.

– All kunsten min skal være moro å lage, understreker Jonas.

[ Filmskaper Niklas (19) vil lyse opp mørke sinn ]

Jonas Søderlund Berg (12) viser noen av de mange bildene han har laget hittil i sitt unge kunstnerliv. (Martin Næss Kristiansen)

Imponerer stjernekunstner

For han er selv ikke i tvil om at han lager kunst. Men hva kunst er, vet han ikke ennå. Det synes han ikke er så viktig, heller. Pappa Thomas Berg kaster ut en hypotese:

– Jeg tror det begynner med at han ser for seg noe inni hodet, som han har lyst til å få ned på et lerret eller ark med form og farger. Og det å leke med det.

– Det er på en måte riktig, bekrefter Jonas.

Men inspirasjonen hans kommer ikke fra behov for å uttrykke følelser eller noe han vil fortelle.

– Jeg kan bli inspirert av noe jeg har sett av for eksempel natur, dataspill eller Youtube, forteller han.

[ Sara (20) fant igjen livsgnisten i fotografering ]

Ved pulten på rommet blir noen av arbeidstegningene til. Her synes det også at Jonas liker å gjenskape figurer fra spillverdenen. (Martin Næss Kristiansen)

Jonas var bare en liten gutt da han viste interesse for tegning, og ikke store karen da også ferdighetene begynte å vises. Fra niårsalderen har han også malt. Han liker tusj og akryl.

– Jeg har alltid likt å tegne, men vet ikke hvorfor. Så ble jeg god etter hvert, og prøvde forskjellige ting. Etter hvert kom ballongmann-figuren, som du kan se i flere av bildene mine, forteller Jonas.

Faren Thomas utdyper:

– Da han kom dit at han greide å etterape det han så foran seg, så vi tidlig at det ble veldig bra. Han klarte fra niårsalderen å kopiere ganske detaljert, det var overraskende bra, forteller han.

Det var rundt et år senere at stjernekunstner Vebjørn Sand kom inn i bildet. Sand ga Jonas oppgaver, blant annet fra gamle bøker fra 1940-tallet, som lå på loftet i Fredrikstad bibliotek.

– Han skulle kopiere forskjellige ting for å lære seg proporsjoner og få det han så for seg ned på arket slik han ønsket. Da gikk det fort derfra og til nivået hans i dag, mener faren.

Bildet til venstre har Jonas fått i gave av Vebjørn Sand. Det har fått plass på gutterommet sammen med bildet til høyre, som Jonas lagde etter å ha blitt inspirert av stjernekunstneren. (Martin Næss Kristiansen)

De er, ikke unaturlig, begge stolte av forbindelsen til kunstneren fra Hvaler og takknemlige for veiledningen Jonas har fått. Sand har latt Jonas få følge ham når han maler, men også veiledet og oppmuntret den unge kunstneren.

Sand forteller til Dagsavisen Demokraten at han er imponert av Jonas og ser potensialet hans.

– Han har en strek, rytme og forståelse av flate og komposisjon, som går forbi vanlige barnetegninger. Med den store interessen Jonas har for billedkunst, tror jeg han kan nå langt om han kommer på gode skoler og får gode lærere. Det er helt avgjørende at han har en så enestående arbeidsglede, mener Sand.

[ Dansekunstner Balder (22) liker seg best utenfor boksen ]

– Litt som å lage middag

Den arbeidsgleden pryder både gutterommet og stua og legger titt og ofte beslag på både oppholdsrom og familiens hage. I sommersesongen flytter Jonas lerret og pensler ut på gresset.

Pappa Thomas er ofte assistent. Flytte og vaske utstyr er blant oppgavene hans.

– Det blir litt som å lage middag, der jeg skreller poteter og tar oppvaska mens Jonas bidrar med magien. Han lager ofte små arbeidstegninger først, som senere blåses opp til store formater på lerret, med farger og alt det skal inneholde, forteller faren.

Jonas liker å plassere figurer i abstrakte bilder, men leter ennå ikke etter en spesiell stil. Dette henger på gutterommet. (Martin Næss Kristiansen)

Jonas har så langt solgt en rekke bilder og mange av dem i større format. De fleste kjøperne er privatpersoner, som ikke alltid vet hva de vil ha, bare at det skal være Jonas-kunst.

På Instagram har flere fått øynene opp for den talentfulle 12-åringen. Blant annet har prinsesse Märtha Louise skrevet til ham der: «Kul stil og veldig bra kunst!». Popstjerne Bertine Zetlitz takker på samme plattform for «flott bilde» og viser fram Jonas-signerte «Queen and King».

Folk blir veldig overrasket når de får vite at det er en gutt på 12 år som har laget bildene. — Øivind Aronsen i Galleri 1845

Foruten Vebjørn Sand, har Jonas fått treffe og samarbeide med flere kunstnere, som Vegard Blomberg, Guttestreker, Øistein Blyant (Kristiansen), Leif Nyland og snart: Sverre Malling. Malling er imponert over Jonas sitt talent og synes han har spennende bilder.

«Sjeldent å se en 12-åring med den slags begavelse», leser pappa Thomas fra en korrespondanse dem imellom.

– Det er litt kult at andre liker det jeg gjør, men jeg tenker ikke så mye på det, kommenterer Jonas.

Han tegner og maler gjerne litt hver dag. Det går sjeldent mer enn få dager mellom hver gang. Jonas blir aldri lei. Foruten å jobbe med kunsten hjemme, går han fast på Barnas Malekunstsenter.

[ Marie (21) vil lage låter som også betyr noe for andre ]

Flørter med Fine Art

I fjor vant han en konkurranse hos Galleri 1845 i Gamlebyen. Premien var at han fikk stille ut egne bilder først to helger og deretter var en del av høstutstillingen sammen med åtte andre, inviterte kunstnere.

Siden har Jonas-bilder hengt på galleriveggen gjennom hele januar og åtte av bildene hans vil fortsatt være å se der ut mars.

– Han er den første 12-åringen som stiller ut hos oss. Jonas-bilder har fått veldig stor respons. Jeg regner med at vi fortsetter samarbeidet. Folk blir veldig overrasket når de får vite at det er en gutt på 12 år som har laget bildene, forteller medeier Øivind Aronsen i Galleri 1845.

Jonas Søderlund Berg (12) har kontrakt med Galleri 1845 ut mars og er den yngste utstilleren galleriet i Gamlebyen har hatt til nå. Bak: Pappa Thomas Berg og medeier Øivind Aronsen i galleriet. (Martin Næss Kristiansen)

Til dem kommer kunstinteresserte fra hele Oslofjorden. De merker at folk i hovedstaden er blitt oppmerksomme på galleriet, som åpnet dørene i mars 2020, da resten av landet stengte ned som følge av koronapandemien.

Galleriet hadde 20.000 besøkende de første ni månedene. I sommersesongen kan de på det meste ha 600 besøkende daglig, og akkurat nå opptil 200 på det meste.

Her er det ingen tvil om at Jonas-bildene har et publikum. Og nå har også Fine Art Oslo bedt Jonas presentere kunsten sin, som betyr at de vil vurdere om bildene hans skal stilles ut også hos dem, ifølge pappa Thomas.

– Det henger høyt å få stille ut på Fine Art, beskriver han.

[ Henrik (21) går i fotsporene til musikklegenden Quincy Jones ]

Jonas selv legger ikke skjul på at drømmen og målet hans er å bli kunstner på heltid når han blir voksen. Fortsatt er det viktig at han får lov å leke seg, mener både han og faren.

– Vi synes han skal få fortsette å være stilløs ennå, siden han er så ung, og heller leke med forskjellige stilarter og la seg inspirere av andre, slik vi ofte ser i bildene han lager etter å ha vært sammen med en etablert kunstner. Han er bare 12 år, må få lov å leke og være barnslig med kunsten og ikke være opptatt av å ha en stil, presiserer faren, som likevel ser noen tegn til en retning:

– Det vi allerede ser at ofte går igjen i bildene, er at de er abstrakte med figurativt innhold. Andre beskriver ham som uredd når han gjør det. Han følger ingen regler, for dem har han ikke lært. Det er det fint at han holder på, for da blir det Jonas-kunst ut av det, mener Thomas Berg.

[ Ada (18) pendlet seg gjennom ungdomsskolen: Drømmer om et liv i balletten ]

Et tilsvarende bilde har Slottet fått overrakt i gave til kongeparet fra Jonas. (Martin Næss Kristiansen)

Noen Jonas-bilder er i kongefamiliens eiendom. Han fikk levere et bilde til kongen og dronninga som gave, etter eget ønske, Märtha Louise er blitt overrakt et bilde til datteren Maud Angelica, som selv er kunstner. Og kronprinsesse Mette-Marit har fått et tilsvarende bilde som Jonas donerte til Fredrikstad-prosjektet Håpets katedral på Isegran, til inntekt for å reise den siste veggen på den flytende katedralen. Den er kronprinsessa øverste beskytter for.

Jonas er ikke ukjent med at landets dronning lager kunst og regnes som bevandret på feltet.

– Jeg har sett noe av dronningas kunst og liker den. Det hadde vært kult en gang å få diskutere kunst med dronninga eller at hun en gang vil åpne en av mine utstillinger, smiler Jonas.

[ Sirkus-Tuva (19) vil frigjøre kvinnekroppen – helst fra en seilskute ]