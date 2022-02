Avlyser vårturné: – Vi merket tidlig at salget gikk tregt

– Vi merket tidlig at salget gikk tregt. Derfor så vi i spenning fram til åpningen av landet. Den kom, uten at det påvirket det dårlige billettsalget. Det gikk fortsatt trått, forteller Pål Nielsen.

Avventende publikum

Klubbforestillingen «Tango for tre» som Fredrikstadguttane planla å sette opp i mindre lokaler som foajeen på Askim Kulturhus, Gleng i Sarpsborg, Engelsviken Brygge og Papirhuset i Tønsberg – skulle omhandle samlivet i et vidt perspektiv. Med det også skilsmisser på fylkesnivå. Slik ble det ikke.

– Grunnen til det trege salget kan man jo bare spekulere om, men noe av årsaken er nok at koronaen ligger framme i pannebrasken hos folk. Vi blir jo tutet ørene fulle med at «alle» skal bli sjuke. Legger man så økte priser på alt fra strøm til matvarer på dette – så er det forståelig at folk er avventende, sier Nielsen.

— Pål Nielsen, revyskuespiller, regissør og forfatter

Støtteordning uten verdi

I desember videreførte Kultur og likestillingsdepartementet stimuleringsordningen for kulturlivet. For å hjelpe kulturen, idretten og frivilligheten gjennom de neste månedene ble det satt av 1,7 milliarder kroner til dette formålet. Stimuleringsordningen gjelder fram til 31. mars 2022. Men med fravær av koronaregler betyr det at ordningen ikke har noen funksjon.

– Det stemmer. Vi hadde også stimuleringsmidler fra Kulturrådet til forestillingen, som en ekstra forsikring mot store tap. Den har vi fortsatt ikke fått svar på. Dessuten er jo forutsetningen for slik støtte – begrenset publikumskapasitet – borte i og med at landet er åpnet igjen. Derfor valgte vi å avlyse på onsdag.

Med omikronvarianten, og økte priser på strøm og matvarer er det forståelig at folk er avventende, mener Pål Nielsen. Arkivfoto: (Erik Wiggo Larsen)

Satser på sommerrevyen

Et og nytt og spennende samspill med skuespiller Dagrun Anholt fra Tønsberg sto på programmet når Fredrikstadguttane skulle by opp til dans, og turné. Anholt så guttane «live på Båthusteateret for første gang i fjor sommer – og inviterte seg selv til å bli med.

– Vi jobber optimistisk videre mot sommeren! Da sjøsettes den 17. utgaven av Båthusrevyen på Båthuset Scene. Der blir imidlertid ikke Dagrun med – uten at dette spennende samarbeidet er lagt i grava, avslutter Pål Nielsen.

Skuespiller Dagrun Anholt fra Tønsberg skulle ha vært med Fredrikstadguttane på turné. Hun har deltatt i flere lokale teateroppsetninger, og hatt hovedrollen i TV-serien om traktoren Gråtass. Vært med i spillefilmen Buddy, dramaserien Hvaler og blant annet hatt en gjesterolle i såpeserien Hotel Cæsar. (Astrid Waller)