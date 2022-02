Dette tror spillselskapene om finalesjanse for Maria Mohn

Lørdag kveld går Mohn på scenen med den svært personlige låta «Fly», som hun har skrevet sammen med Einar Kristiansen Five. Den bærer et budskap om morskjærlighet, men handler også om den dramatiske kampen hennes eldste sønn sammen med familien har kjempet og vunnet mot alvorlig sykdom.

– Da jeg begynte å skrive sangen, så var det en sang til alle mine tre barn. Det er de som betyr mest for meg i livet. Sangen handler om å ville løfte fram barna og fange dem hvis de faller. Men også å si til dem at de må fly selv, at de kommer til å klare det og er sterkere enn de tror, har hun tidligere fortalt til Dagsavisen Demokraten.

Utfordrerposisjon

Konkurrentene hennes på veien mot en gullfinaleplass i H3 Arena er Sofie Fjellvang og hennes «Made Of Glass», Alexandra Joner med «Hasta La Vista» og Mohns tidligere duettpartner Kim Wigaard som skal framføre «La Melodia».

Dagsavisen Demokraten har kartlagt oddssettingen for den siste delfinalen hos seks norske spillselskaper, og skal man tro flertallet av disse er det Fjellvang som er en knepen favoritt til å stikke av med finalebilletten.

Både Norsk Tipping, Betsson, NordicBet og Coolbet har satt lavest odds på 21-åringen fra Kristiansand, med Maria Mohn som en god nummer to.

Unibet har ikke klart å skille mellom de to kvinnelige favorittene, mens ComeOn! mener Fredrikstad-artisten har størst sjanse til å ta seg direkte videre.

– Drivende dyktig

Sist lørdag ble Oda Gondrosen fra Gressvik klar for gullfinalen 19. februar, etter å ha vunnet den tredje delfinalen med låta «Hammer of Thor».

Dersom Maria Mohn går seirende ut av sitt heat, er det altså duket for to artister fra Fredrikstad blant de ti finalebidragene, når det skal avgjøres hvem som får representere Norge i Eurovision Song Contest 2022 i Torino.

I en pressemelding fra Betsson feller MGP-guru Per Sundnes følgende dom over Mohn og hennes låt:

– At norrøn-inspirert pop kan gjøre det bra fikk vi se sist uke, da «Hammer of Thor» og Oda Gondrosen gikk videre. Sangen er snekret sammen av rutinerte og drevne låtskrivere, og det kan man høre, for dette er godt håndverk. Det hjelper også at Maria Mohn er en drivende dyktig vokalist og fremfører sangen med pondus og overbevisning.

– Det er store trommer, kor og lyden kjenner vi igjen fra kulturarven vår. Dette er et lydbilde som har fått en naturlig plass på MGP-scenen de siste årene. Når det kommer til sceneshowet ser jeg for meg flammer og taktfast tromming, men vil det holde til finale? Jeg er forsiktig optimist på Maria sine vegne, sier Sundnes.

