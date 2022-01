To Wig Wam-låter blir å høre i James Gunns nye HBO-serie «Peacemaker»

Ifølge en pressemelding fra bandet er Wig Wam kreditert med disse to låtene: «Do You Wanna Taste It» fra 2010-utgivelsen «Non Stop Rock’n Roll» og storhiten og Melodi Grand Prix-vinneren fra 2005, «In My Dreams».

I tillegg er «Do You Wanna Taste It» valgt ut til å fronte den første offisielle traileren for den kommende «Peacemaker»-serien, som har premiere på HBO Max torsdag 13. januar. Den skal også benyttes som musikalsk hovedtema under seriens offisielle podkast, melder Wig Wam.

Ifølge P3 Filmpolitiet er nordisk hardrock og hårmetall godt representert på soundtracket til «Peacemaker», der også Hanoi Rocks og Hellacopters er å høre sammen med nordmennene.

Det får bli et plaster på såret for Wig Wam, som etter å ha blitt oppløst i 2013 gjorde comeback med albumet «Never Say Die» i fjor – og skulle startet gjenforeningsturneen allerede sommeren 2020. I 2022 blir Wig Wam å se på Tons of Rock.

Nå melder bandet om økt interesse fra et amerikanskt publikum takket være «Peacemaker». James Gunn, som tidligere har stått for filmer som «Scooby-Doo», «Dawn Of The Dead», «Slither», og «Guardians of the Galaxy» plukker med den nye HBO Max-serien opp tråden fra «The Suicide Squad» fra i fjor.

«Peacemaker» er den første serien ut i HBO Max sitt «DC Extended Universe»-satsing. John Cena innehar tittelrollen som «en mann som vil drepe hvem som helst for fred», og i andre roller ser man Robert Patrick, Freddie Stroma, Alison Araya, Elizabeth Faith Ludlow, Christopher Heyerdahl, Danielle Brooks og Jennifer Holland.

