Rådhusklokkene skal sette julestemningen med kjente TV-toner

– For å markere adventstiden spiller klokkespillet flere kjente melodier hver dag. I år har vi valgt ut melodier fra kjente og kjære julekalendere fra TV, opplyser kulturutvikler Åshild van Nuys i Fredrikstad kommune til Dagsavisen Demokraten.

De fire låtene som er plukket ut til årets adventsprogram – som tradisjonen tro starter første søndag i advent, og spilles til og med lille julaften – er «Selmas sang» fra julekalenderen «Snøfall», kjenningsmelodiene til «Jul i Svingen» og «Jul i Skomakergata», samt «Vi tenner våre lykter» fra den sistnevnte serien.

Tema med lokalt tilsnitt

Det er klokkenist Vegar Sandholt som har arrangert melodiene, og det er ikke tilfeldig at det er nettopp rikskringkasterens adventsserier som blir den røde tråden i 2021. Årets julekalender på NRK, «Kristiania magiske tivolitheater», er nemlig som Dagsavisen Demokraten tidligere har omtalt, delvis spilt inn i Gamlebyen i Fredrikstad.

– Derfor tenkte vi at dette passet bra som et tema denne gangen. Men sangene derfra var ikke kjent da vi la programmet vårt, så de får vi heller bruke senere, sier van Nuys.

Og den premiereklare kalenderen er heller ikke den eneste med en sterk Fredrikstad-tilknytning. «Snøfall» – som altså er representert i årets adventsprogram fra rådhustårnet – er som mange vet skrevet av nå avdøde Klaus Hagerup og døtrene Hanne og Hilde, sammen med Synne Teksum.

– «Snøfall» er jo en av NRKs mest sette julekalendere, og gikk på TV i adventstiden i både 2016 og 2019. Ingenting er bedre enn å velge musikk fra en serie med lokal tilknytning, men det som også var viktig for programkomiteen var å ha med en melodi som barna i dag lett kan gjenkjenne og ha et forhold til, i tillegg til at den klinger godt i klokkespillet, sier van Nuys.

Hun røper samtidig at hennes personlige favoritt blant årets klokkespilltoner i tida fram mot og gjennom jula, er nettopp denne.

– For meg er det faktisk Selmas sang – for den serien har jeg opplevd sammen med mine egne barn, som nå er 9 og 12. Utfordringen er bare at sangen spilles hos oss også andre tider på året, og da må jeg passe på å ikke få julestemning på helt feil tid, forteller van Nuys med et smil.

HISTORISKEBILDER To av melodiene fra «Jul i skomakergata», som var NRKs første julekalenderserie, har fått plass i Fredrikstad kommunes adventsprogram. (Paul Owesen,/NTB)

Nesten reprise fra 2020

Rådhusklokkene spiller også en melodi klokka 12 hver dag, men her har salmen «Måne og sol» av byens egen komponist- og organiststolthet Egil Hovland fast plass.

Fra og med julaften til 6. januar er det juleprogrammet som tar over stafettpinnen i rådhustårnet, og i denne perioden vil det bli mye likt som sist jul. Den eneste endringer er at «Det hev ei rose sprunge» er erstattet med «Joy to the World».

– Vi var så fornøyde med det vi hadde da, og syns det var så fint. I fjor var det jo heller ikke så mange som var ute i gatene og fikk med seg juleprogrammet på grunn av koronasituasjonen, så da tenkte vi det var fint å gjenta en god del av det samme i år, utdyper van Nuys.

– Juleprogrammet varer kun i få dager. Da vi laget programmet for julen 2020, plukket vi ut melodier som publikum hadde foreslått i en konkurranse vi hadde i 2019, og det kom så mange bra forslag da som det ikke var rom for i programmet. Derfor plukket vi dem ut til fjorårets program. I tillegg tok vi inn «Joy to the World» igjen, som var en av sangene fra publikumskonkurransen og programmet i 2019, avslutter hun.

---

Advents- og juleprogram fra klokkespillet i Fredrikstad rådhus

Fra første søndag i advent (28. november) til og med 23. desember:

Kl. 09.00: «Selmas sang» fra «Snøfall»

Kl. 12.00: «Måne og sol»

Kl. 15.00: Tema fra «Jul i Svingen»

Kl. 18.00: Tema fra «Jul i Skomakergata»

Kl. 21.00: «Vi tenner våre lykter» fra «Jul i Skomakergata»

Fra julaften til og med 6. januar:

Kl. 09.00: «Joy to the World»

Kl. 12.00: «Måne og sol»

Kl. 15.00: «Carol of the Bells»

Kl. 18.00: «Nå tennes tusen julelys»

Kl. 21.00: «Deilig er jorden»

---