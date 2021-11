En urpremiere utenom det vanlige

Etter noen minutters busstur fra Østfold Internasjonale Teater, bli publikum sluppet av ved samfunnshuset Fjellheim på Kråkerøy i Fredrikstad. Stedet er i seg selv et studie over møter mellom generasjoner. Siden 1906 har bygningen vært benyttet som offentlig bad, kino, skole, bibliotek og samlingssted for sangkor og ungdomsforening, dansetilstelninger – og nå også teater. Her er en gammel kiosk med løkkeskrift i gull som forteller at det en gang solgtes kamferdrops i kiosken. Vi serveres traktekaffe uten melk, og loses ned i salen.

Stykket, som var ferdigskrevet i 2019, og har siden blitt oversatt til både fransk og tysk. Fredrikstad-premieren fant sted tre dager før Frankrikes nasjonalteater Comédie Française (1680) presenterer sin iscenesettelse i Paris.

Isakstuen som vant Brageprisen i 2016, har med seg Nationaltheatrets Trine Wiggen som regissør og fire skuespillere. Stykket handler om et moderlig, undrende og spørrende «Jeg», spilt av Marte Magnusdotter Solem, og «De andre» spilt av de tre yngre skuespillerne Mona Huang, Vanja Kern Vestenfor og Bhkie Male. Dialogen som utspiller seg i stykket, handler i stor grad om generasjonsforskjeller, omsorgsbehov og kommunikasjon.

[ Monica Isakstuen: – Dette er folk som jobber sammen om å ta livene sine tilbake ]

«De andre» spilles av Bhkie Male, Mona Huang og Vanja Kern Vestenfor. (Harald Fossen / Østfold Internasjonale Teater)

Rom for dialog

Setting er intim: Stolene er plassert i en perfekt kvadrat rundt en omlag 20 kvadratmeter «scene» i midten. Publikum sitter på de grå stolene, mens noen få røde stoler på første rad er forbeholdt skuespillerne.

Umiddelbart får vi et inntrykk av at vi skal ledes inn i en forestilling som har sin kjerne i nettopp denne formasjonen av stoler. Er vi brikker i et spill? Er det en slags labyrint, som handler om den vanskelige veien ut av en utfordrende samtale? Er vi i en skolesituasjon? Eller sitter vi midt i et litt trykkende gruppeterapimøte? Muligens alle fire. Isakstuen forteller selv i teaterprogrammet at stykket delvis er skrevet på bakgrunn av skrivekurs hun har holdt i rusinstitusjoner.

«De andre», her ved Vanja K. Vestenfor, gir i blant «Jeg» skylden for egne oppvekstproblemer. (Harald Fossen / Østfold Internasjonale Teater)

Ti episoder

Stykket åpner med at «Jeg» forteller om en episode hun vil nevne som har skjedd i fortiden. Til sammen er det ti monolog-episoder, som brekker opp samtalene med de tre yngre stemmene i resten av stykket.

«Jeg» ser tilbake på brutte relasjoner og relasjonen til sønnen, samtidig som hun konfronteres av «De andre», som i blant gir henne skylden for egne oppvekstproblemer – selv om «De andre» ikke er definert som «Jeg»-ets barn.

«Jeg» er av og til en voksen omsorgsperson, i blant inntar hun er terapeutisk rolle, andre ganger blir hun selv et barn, som trenger støtte og bekreftelser fra «De andre». Det blir et møte mellom to aldersgrupper, med ulikt syn på ansvarsroller og konflikthåndtering. I en av episodene forteller hun om en idé om et slags pop-up-rom, der alle som trenger hjelp kan gå og be om dette – uansett hva det gjelder. Og alle uten egen behovshjelp som besøker det samme rommet, forplikter seg til å hjelpe.

[ Sigrid Bonde Tusvik: Jeg har havnet i en plutselig sorg. En tilstand jeg tidligere aldri har kjent på. ]

Østfoldturné

Tematikken treffer tydeligvis mange besøkende i hjertet. Noen gråter i strie strømmer. Andre sitter tilsynelatende mer på vakt, engstelige for å bli dratt inn i stykkets tidvise interaksjon med publikum. Det er tydelig at historien griper mange. Det blir spennende å se hvordan historien resonnerer med et yngre publikum, når den drar på østfoldturné. Under turnéen vil stykket bli tilpasset de ulike lokasjonene teateret har håndplukket for anledningen: steder der utvidede familier møtes på tvers av alder til høytidelige eller dagligdagse anledninger som for mange kan assosieres med både gode minner, frykt eller sorg: Alle elementer i historien «Vi er krigere», som åpenbart har en universell appell.

[ – Jeg tror Fargespill rører folk fordi konsertene er ekte og nære ]

«Vi er krigere» legger ut på turné til flere østfoldbyer i november, men nøyaktig hvor stykket spilles i hver by er en hemmelighet helt fram til starten av forestillingen. (Harald Fossen / Østfold Internasjonale Teater)

---

«Vi er krigere»

Østfold Internasjonale Teater (ØIT)

Skrevet av Monica Isakstuen. Teksten er utviklet med støtte fra Norsk Kulturfond, Fritt Ord, Bergesenstiftelsen og Dramatikkens hus.

Regi: Trine Wiggen

Skuespillere: Marte Magnusdotter Solem, Mona Huang, Vanja Kern Vestenfor og Bhkie Male

Stykket spilles i Halden, Moss, Askim, Sarpsborg og Fredrikstad i november.

www.oit.no

---