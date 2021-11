Hyller norsklærere med fest: – Et utholdende, tålmodig, kunnskapsrikt og spesielt interessert folkeferd

– Norsklærere! Et utholdende, tålmodig, kunnskapsrikt og spesielt interessert folkeferd, som jobber hardt gjennom hele året for å skape inspirasjon, skrive- og leseglede. De fortjener en festaften!

Det skriver Anne Fjellro, programansvarlig på Litteraturhuset, i en pressemelding. Med det inviterer hun og et knippe norsklærere fra Østfold til fest for dem som har norskfaget og litteraturen sitt hjerte nært.

– Det er viktig å si at denne festen er for alle. Du må ikke være lærer i norsk for å komme, sier Anita Marie Celius Lund, norsklærer ved Malakoff videregående i Moss.

De kaller det for en mini-litteraturfestival, med forfattermøter og samtaler om ny og gammel litteratur.

– Det er også et sted å møtes. Der vi ikke er på jobb, men kan dele den store gleden og kjærligheten vi har for faget vårt – og bøkene. Vi tror det er veldig verdifullt at norsklærere og andre litteraturelskere møtes, sier Lund.

Fagfest med utbytte

Norsklærernes festaften, som holdes på Litteraturhuset i Fredrikstad fredag 12. november, er den første i en rekke av festaftener, håper arrangørene.

I første omgang er det Vigdis Hjorth, Janne Drangsholt og Jan Kjærstad som kommer til byen for å delta i bokbad og panelsamtale om Henrik Ibsens Hedda Gabler, og hvordan dette verket kan brukes i lærernes undervisning.

Vigdis Hjorth kom i 2016 ut med boka «Arv og miljø», som fikk både Bokhandlerprisen og nominasjon til Nordisk råds litteraturpris. (Terje Bendiksby/NTB)

– Vi gir alle som deltar et godt gjennomarbeidet undervisningsopplegg, basert på innholdet i samlingen, som de kan ta med seg tilbake til sin egen undervisning, forteller medarrangør Kristine Hollup, en norsklærer som jobber med kompetanse- og skoleutvikling i Viken fylkeskommune.

På den måten kan kvelden leve lenger og gi alle som deltar noe mer enn bare denne kvelden, sier hun.

– Det er viktig at denne kvelden er fest! Det er ikke jobb!

En syngende Santelmann

Tobias Santelmann er kjent fra blant annet «Exit» og «Kon Tiki». Fredag spiller han for norsklærere på Litteraturhuset sammen med bandet The Young Suffering Ensembla. (Heiko Junge/NTB)

Det skal settes toner til den litterære aftenen.

– Det blir også en helt spesiell konsert, sier Ingeborg Aasbrenn, norsklærer og lærebokforfatter.

På scena står nemlig bandet The Young Suffering Ensembla. Bak det engelske navnet finner man skuespillerne Tobias Santelmann, Marie Blokhus, Gaute Tønder og Hermann Sabado, som synger sanger oversatt fra engelsk til nynorsk.

