Toini EP-debuterer uten hannkatter

Toini Knudtsen har siden tidlig 90-tall vært kjent med Toini & the Tomcats frontfigur og låtskriver. Bandet har spilt rockabilly og rock n’ roll i tre tiår, og har turnert i USA og Europa.

– Jeg har jo spilt rockabilly siden jeg var 13 år. Og det har jo sine røtter i country. Jeg synes ikke man skal buke uttrykkene svart og hvit musikk, for sjangere er uvedkommende musikk. Vi vil spille god musikk som rører deg, det er to sider av samme sak, sier Toini Knudtsen.

Nå gir hun ut EP-en Kiss Me med sideprosjektet Toini & Rio Bravo.

Vintagemusikk på vinyl

Foruten Toini består Toini & Rio Bravo av pedalsteelgitarist Sveinung Lilleheier, bassist Arne Ernæs, gitarist Ian Johannessen og trommis Bjørn Haglund. Og det var da Lilleheier ble med i Tomcats for noen år siden, at Toini, Sveinung og Tomcats-bassist Arne startet Rio Bravo som et sideprosjekt. Men nå er det blitt mye mer enn det, og de satser på prosjektet for fullt.

– Dere gir ut på vinyl, hvorfor det?

– Den gis ut digitalt også, men vi ville ha noe fysisk ved siden av. Da måtte det bli vinyl. Det er mange som hadde sitt første møte med musikk gjennom en av de små, sjarmerende vinylplatene. Jeg pleier å si at vi spiller vintagemusikk. Da passer det godt med et vintage-format på utgivelsen også, det blir en nostalgi-tripp, sier Toini.

Hun bruker uttrykket vintagemusikk fordi hun opplever at det gir henne større frihet som artist.

– Også tror jeg det blir lettere å forstå hva det er vi lager.

Turné på pause

Bandet hadde planer om å spille live denne høsten, men på grunn av pandemien trekker de heller innendørs – rettere sagt tilbake i studio.

– Den pandemien har kommet i veien for alle planene vi hadde. Så nå må vi planlegge alt på nytt. Derfor bruker vi heller tiden nå i høst og vinter i studio for å lage en EP til, søsteren til denne, sier hun.

Bandet har nær sagt vært faste gjester i Fredrikstad, kanskje ikke så rart ettersom Toini bor i Engelsviken.

– Vi spiller veldig gjerne flere konserter i Fredrikstad, vi har på en måte et fast publikum der. Ellers er det ikke i Norge vi har vært størst, vi har vært mer i Sverige og Finland. Den nye EP-en er allerede eksportert dit, forteller hun.

---

FAKTA

Toini Knudtsen (født 12. juni 1968 i Kristiansund) er en norsk musiker og plateartist

Hun har siden 1991 vært forkvinne, vokalist, og spilt rytmegitar i rockabilly-bandet Toini & the Tomcats, som har gitt ut seks plater

Knudtsen er i dag bosatt i Engelsviken på Onsøy i Fredrikstad

EP-en Kiss Me er Toini & Rio Bravo sin første utgivelse

---