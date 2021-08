Chevy’n til Halva Priset og Maria Mena ble sommerens norske slager

Det er strømmetjenesten Spotify som har regnet på lyttetrendene fra sommerferien. Og basert på tallene fra 29. mai til 22. august viste det seg at Halva Priset og Maria Mena med «Den fineste Chevy’n» som ble lyttet mest til av de norske låtene, som ifølge pressemeldingen gjerne var gladlåter om bygdefest og kjærlighet.

Faktisk gikk «Chevy'n» helt opp på en andreplass på listen over låter som nordmenn hørte på denne sommeren – kun slått av det suverene stjerneskuddet Olivia Rodrigo, som med «good 4 u» fikk en global strømmehit.

Spotify noterer seg at Rodrigo hadde 574 millioner streams mellom 29. mai og 22. august. 18-åringen er dessuten den yngste artisten som noensinne har toppet Spotifys årlige Songs of the Summer-liste.

Den norske ti-på-topp-listen er preget av utenlandske storkanoner, med to unntak: Foruten Halva Priset og Mena er det andre norske navnet Chris Holsten på syvende plass med «Smilet i ditt eget speil».

De italienske Eurovision-vinnerne Måneskin har to låter på listen over Norges mest populære sommerlåter, både «I Wanna Be Your Slave» og deres versjon av «Beggin’».

Sommerens mest strømmede sanger i Norge

1. «good 4 u» av Olivia Rodrigo

2. «Den fineste Chevy'n (feat. Maria Mena)» av Halva Priset

3. «STAY» (with Justin Bieber) av The Kid Laroi

4. «Bad Habits» av Ed Sheeran

5. «I Wanna Be Your Slave»» av Måneskin

6. «Cover Me In Sunshine» av Pink

7. «Smilet i ditt eget speil» av Chris Holsten

8. «Beggin'» av Måneskin

9. «Kiss Me More (feat. SZA)» av Doja Cat

10. «Montero (Call Me By Your Name)» av Lil Nas X (kilde: Spotify)