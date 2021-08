Bengt (74) begynte å male som pensjonist: – Man får jo noen perspektiver på livet

– Jeg har alltid drømt om det.

Det sier Bengt Børresen, eller Fredrik Staalhofte, som er hans kunstneralias.

Han sitter i en trapp bak Overlyssalen i Fredrikstad Bibliotek, for å slippe unna den voldsomme akustikken i det store rommet der maleriene hans henger.

“Det” som han snakker om, er å male. Gjennom hele sitt voksne liv har den 74 år gamle mannen laget visuelle uttrykk gjennom sitt arbeid i reklameverden. Skapt bilder i hodet på folk.

– For å selge biler og kjøleskap og alt.

Bengt Børresen i samtale med to av utstillingens besøkende. (Ylva Lie Bjerke)

Men det jo ikke helt det samme. Så, da han pensjonerte seg for syv år siden, fikk han endelig tiden han hadde ønsket seg, og dro til Sverige for å gå på kurs. Han fikk god respons på det han gjorde. En svensk fin frue var stadig bortom maleriet hans for å kikke.

– Da kurset var ferdig, kom hun bort til meg og sa “Å Bengt, den tavlan! Den kunde jag haft hengande i min hall i London!”. Og da var det jo bare å fortsette.

Hjelperne

I den godt opplyste Overlyssalen henger de mange bildene til Bengt. Blå og gule toner går igjen. Rammene har han laget selv, så drivved og gamle gulvplanker har fått nytt liv. På bildene ser vi hjelpere. De minner om engler.

Ingrid Vinje og Tanja Swahn, sammen med Tanjas favorittbilde "Hjelper med ildspyd". – Det er en fantastisk sammensetning av farger, sier Tanja. (Ylva Lie Bjerke)

– Det ligger på siden av tradisjonell religiøs tenkning. Vesenene med vinger er hjelpere. De fleste mennesker havner gjennom livet i situasjoner der de egentlig skulle vært døde, ulykker hvor det er tilfeldigheter at det ikke ble sånn. Men er det tilfeldigheter, eller har vi hjelpere, spør han.

De har navn som “Tidsridder”, “Solbringerske”, “Komisk Ballerina” og “Befrierske”. Sammen med maleriene henger også små historier, som forteller om deres betydning i våre liv.

Han har kalt forestillingen “Fabulizmer”. I litteraturen er fabulisme å plassere elementer fra den store fantasien i en hverdagslig setting.

Hver av Bengts bilder har en egen historie. (Ylva Lie Bjerke)

– Det handler om livets mysterier. Fabulismer. Hva vi er, hvor vi er og hvor vi skal. Jeg har alltid vært opptatt av de eksistensielle spørsmålene, alltid grubla. Sånn sett kunne denne utstillingen gjerne blitt kalt grublerier, ler Bengt, før han fortsetter, litt mer alvorlig:

– Finnes det svar på hvem vi er? Man får jo noen perspektiver på livet, som jeg og de fleste andre må ta innover oss. Vi er jo ikke udødelige.

Allerede på åpningen solgte Bengt fire av sine bilder. Disse, og resten av utstillingen “Fabulizmer” kan du se i Overlyssalen på biblioteket i Fredrikstad, fra klokken 11.00 til 18.00, frem til søndag 28. august.

Bengt Børresen har også sine egne hjelpere. Vera Mintorovich og Synnøve Hellsten har laget de flotte avatarene som står utstilt ved inngangen til salen. (Ylva Lie Bjerke)

