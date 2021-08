Minneord om Per Sigvard Skoglund: En verdensborger har gått bort

Per var utdannet konsertpianist ved Musikkhøgskolen i Oslo og ble ansatt som rektor ved kulturskolen i Fredrikstad i 1991. Kort tid etter dette startet han, via kontakter i Rikskonsertene og Norad, et Norad-støttet ambisiøst og visjonært samarbeidsprosjekt med Zimbabwe. Målet var å utfordre og fornye etablerte tradisjoner innen den tradisjonelle musikkpedagogikken. Han hadde et brennende ønske om å utvikle innhold og metodikk ved det som den gang var musikkskolen, ved å hente impulser, inspirasjon og kunnskap fra en afrikansk kultur. Prosjektet var basert på et uttalt prinsipp om «omvendt bistand» hvor norske pedagoger skulle undervises av pedagoger fra Zimbabwe i deres musikk- og formidlingstradisjon. Dette førte til at en mengde pedagoger og elever i Fredrikstad og Østfold fikk unike musikk- og kulturopplevelser, ny kunnskap og gode menneskemøter.

Med gjensidig respekt mellom partene i sør og nord og fokus på ulike fagområder, kultur og formidling, ble dette til langvarige internasjonale samarbeider med flere partnere og flere land i sørlige Afrika. Per var med på å initiere, utvikle og gjennomføre Norsk Kulturskoleråds prosjekt «Umoja Cultural Flying Carpet» gjennom en 10 års periode. I 2005 var Per en pådriver for å starte Kulturskolens Fredskorpsprogram med gjensidig utveksling av pedagoger og ungdom. Dette er fremdeles en viktig del av Fredrikstads internasjonale satsninger.

Nordisk-Baltisk orkesterseminar ble startet på initiativ fra Per i 2000. Ideen var å knytte ulike strykermiljøer nærmere sammen. Opplevelsen av å være en del av et større internasjonalt miljø ga stor motivasjon, utvikling og vekst for både lærere og elever. De årlige seminarene la grunnlaget for et stabilt og godt strykermiljø ved kulturskolen.

Utviklingen fra musikkskole til kulturskole var viktig for Per. Allerede i 1996 ble dans innført på lik linje med musikkfagene. I 2002 åpnet han for nysirkus og i 2004 ble animasjon en del av virksomheten. Som en følge av dette arbeidet ble Kulturskolen i 2003 tildelt TONO-prisen for Norges mest nyskapende kulturskole, og Fredrikstad ble i 2007 kåret til årets kulturskolekommune.

I 2007 sa Per opp sin stilling ved kulturskolen og bosatte seg i Maputo for å vie seg på heltid til de pågående prosjektene som hadde base der.

Per var visjonær i ordets rette forstand. Han hadde en langsiktig målsetting og samtidig evne til gjennomføringer som var dristige og nytenkende. Han så muligheter og ikke hindringer. Han konsentrerte seg om de store linjene og hang seg ikke opp i detaljer. Med sine overbevisende visjoner og tanker, evnet han å motivere, engasjere og få med seg mennesker både innad og utad i organisasjonen.

Per hadde en stor tro på sine medmennesker og viste sine medarbeidere stor tillit. Han ga sine ansatte rom for kreativitet og utvikling. Han var en god samtalepartner og støttespiller både på jobb og privat. Vi som har opplevd å være nære medarbeidere til Per gjennom mange år og mange faser, er dypt takknemlige over alt vi har vært med på å utvikle og gjennomføre. Pers personlighet og brennende engasjement for utvikling av kulturskolen og kulturlivet gjennom samarbeid mellom mennesker, verdensdeler, land og kulturuttrykk, har satt sine spor og bidratt til å gi utallige mennesker store opplevelser.

Per var en verdensborger. Han vil bli husket og savnet. Våre varme tanker går til Pers nærmeste familie.

Tidligere kollegaer av Per ved Kulturskolen i Fredrikstad