Erik & Kriss kommer til Fredrikstad

Om snaue to uker er sommerens lengste festivalprosjekt over - til glede for lokale aktører og beboerne i nabolaget, som har omtalt arrangementet som fem uker med «tortur». Men det er ganske sikkert det stikk motsatte for de tusenvis av fornøyde publikummerne som har besøkt Idyllhagens barnearrangementer, quiz og konserter på Dampskipbrygga i Fredrikstad.

[ Festivalene gir kundeflukt hos Tore Ombergs thairestaurant (+) ]

Stjernenavn

For å ro det hele i land, har festivalsjef Terje Olsen booket inn bæringene i duoen Erik & Kriss og Broiler.

– Idyllhagen nærmer seg slutten, og det er under fjorten dager igjen til alt ryddes bort. Fredagene har gjennom hele perioden vært knallsuksess, derfor tenkte vi at Erik & Kriss vil kunne lage den allsangen og en utsolgt konsert nest siste fredag, sier Olsen i en pressemelding.

Erik Mortvedt og Kristoffer Tømmerbakke er popduoen fra Bærum som startet opp i 2002. Duoen har låter som «Ølbriller», «Lighter», «Den låten» og ikke minst «Dra tilbake» på repertoaret.

Godt besøkt

På den siste fredagen spiller Broiler med venner i hagen.

– Denne konserten er det igjen 20 – 30 billetter før utsolgt, opplyser Olsen.

Han understreker at Idyllhagen så langt har samlet mange gjester til byen, og mener at den kan kalles en suksess så langt.

– På de varmeste og regnfulle dagene er det lavere besøk, noe som er forståelig. Men spesielt har barnas dag hatt bra besøk med god stemning, det samme med våre stand up dager. Fredagskonsertene har også vært stort sett utsolgt. Sommershowet har også blitt godt mottatt, så vi er fornøyd, oppsummerer festivalsjefen.

[ Fredrikstad flytter fram flere tusen vaksinetimer ]