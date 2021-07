Østfold-band klare for å vekke kulturen til live

Østfold Det ble ikke Månefestivalen slik vi er vant til i år heller. Men helt stille blir det heldigvis ikke. At kulturen og konsertopplevelsene er tilbake i byen etter et år i dvale, markeres gjennom Månelanding 2021, som avholdes 30. - 31. juli.

Da Silje Slangsvold Berg tok over som sjef for Kulturhuset i Gamlebyen tidligere i år, var det ikke uten en viss oversikt over hvilke musikalske konstellasjoner som rører seg i området. Siden 2014 har hun ledet Festival Ø, en scene som gir plass til unge, lokale band.

– Det er så himla viktig å booke de nye, up-and-coming lokale banda, fordi dem må også få lov til å ha en scene å stå på, også etter UKM og etter de fyller 20 år. På noen av de store festivalene som har vært tidligere, har det vært vanskelig for de lokale banda å slippe til. Det var hele drivkraften til å få det til den gangen. Jeg tenkte fader heller, de banda er for bra til å slutte nå, sier hun.

Festival Ø har vært kultursjef Emilie Slangsvold Berg sitt hjertebarn siden 2014. (Privat)

At de lokale bandene bookes til festivaler som Månefestivalen og Sarpsborgfestivalen, der Festival Ø vanligvis har hatt scene, kan være alfa og omega, forteller Berg. Da får de vist seg frem til et bredere publikum, samt at de kan ha på CV-en at de har spilt på samme festival som store og nasjonale band.

I år er Østfold ekstra godt representert på den tradisjonsrike festivalen, som har samlet folk i Gamlebyen siden 2001.

– Det som er gøy med Månelanding, er at nesten alle banda er fra Østfold! Jeg kan i hvert fall si jeg har nådd målet mitt fra 2014, sier hun.

– Jeg bodde i Oslo i 2014, og da så alle til Bergen, alt var bra og kvalitet, og alle festivalene ville ha det. Jeg tenkte, det er jo like mye bra i Østfold. Østfold har de rockebanda ingen andre har.

Norsk skranglerock fra Kråkerøy og Sarpsborg

På Ø-plakaten finner vi blant annet navnet Ed, Edd og Eddy, som består av Henry Solstrand (22) på gitar og vokal, Joakim Hæren (25) på bass og vokal, og Henrik Hauge (21) på trommer. De har alle tre god fartstid som musikere, selv om navnet Ed, Edd og Eddy er ganske nytt.

– Vi er jo tre skikkelig raringer, som minner om den tegneserien. Så da ble det det, gliser Hæren.

Bandet, som kom ordentlig i gang i 2018, spiller det de kaller norsk skranglerock. De forteller at de inspireres av Jokke, Greenday og Dinosar Jr. De har ikke ligget på latsiden gjennom pandemien.

– Vi har vært effektive under korona. Fått ut to EP-er og et album, og fått Henrik på trommer, sier gitarist Hæren.

Ed, Edd og Eddy tok navnet etter tegneserien som gikk på Cartoon Network på 2000-taller. Det passer dem godt, synes de. F.v.: Joakim Hæren, Henry Solstrand og Henrik Hauge. (Ylva Lie Bjerke)

Nå gleder de seg til å spille live igjen, prøve ut noen nye låter og treffe folk. For trommis Hauge blir det første konsert med bandet.

– Det kommer til å gå bra, jeg har øvd, sier han lurt.

– Tror han kommer til å klare å holde takta, skyter Jæren inn.

De roser line-upen til Månelanding, og setter pris på at det blir satt fokus på det lokale musikkmiljøet. Og at Østfold blir satt på kartet.

– Vi gleder oss, det blir moro, sier vokalist og bassist Solstrand.

Ed, Edd og Eddy spiller på Ø på Månen fredag 30. juli.

Punk rock med en dæsj metal

Også bandet Carpool Lane skal opptre på Ø på Månen. Lørdag 31. juli står bassist Ole Hagen (33), gitaristene Even Gauteneb (33) og Filip Jonassen (27), vokalist Tommy Ekrem (33) og trommis Dani Kalifornia (33) på scena for å gi publikum en real innføring i punk rock med et hint av metal.

– Låtene våre er spredt sånn sjangermessig. Det går fra typisk roadtrip og P4, til metalcore. Vi har ikke spissa oss inn enda. Carpool Lane veien er ganske svingete, forteller Gauteneb, som sammen med Hagen møter Dagsavisen Demokraten på øvingslokalet deres. At ikke alle er tilstede, er ikke så rart.

– Tommy bor i Otta, og Filip bor i Oslo, sier Gauteneb.

– Geografisk er det ikke lett, men engasjementet gjør at det går helt fint, repliserer Hagen.

Selv om bandmedlemmene i Carpool Lane er spredt litt utover Norge, gjør engasjementet deres at de får til det de vil. F.v.: Filip Jonassen, Tommy Ekrem, Even Gauteneb og Ole Hagen. (Kim Nilsen Brusevold)

Bandet kom ordentlig til i 2018, og hadde vind i seila frem til pandemien kom. Så ble det vanskeligere å spille konserter, men i studio stoppet ikke arbeidet opp.

– Vi har fått recorda og fokusert på førsteskiva. Nylig ga vi ut en singel, sier Gauteneb.

De gleder seg til å spille på Ø på Månen, og selv om de er godt vant på scenen, er det ikke fritt for at det ligger litt nervøsitet i lufta.

– Jeg har faktisk litt nerver. Vi skal spille nye låter. Men dette er mange års arbeid, påpeker Hagen.

Fremover blir det mer nytt å høre fra Carpool Lane. Gutta forteller at det i bandet er mye rom for nye ideer og løsninger, og endringer underveis. Det gjør at alle i bandet får eierskap til låtene.

– Vi kommer med ideer, skisser egentlig, som vi polerer sammen, sier Gauteneb.

– En av de singlene som kommer.. Vokalisten ringte meg omtrent fra dusjen, nynna på noe greier, og så ble låta til på 3 dager, ler Hagen.

---

Program for Festival Ø på Månen

Fredag 30. juli:

kl. 20:00 - Ed, Edd og Eddy

kl. 21:45 - 1234!

kl. 23:30 - Grand Atomic

Lørdag 31. juli:

kl. 20:00 - Carpool Lane

kl. 21:45 - Camelio

kl. 23:30 - Føss

---

