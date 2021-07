DJ Snake kommer til Idyll-festivalen

– DJ Snake er en av verdens største DJ-er, og han lager et enormt show, sier festivalsjef Terje Olsen, om bookingen av den franske artisten.

– Å få booket han er helt vanvittig. Han er en fantastisk avslutter, som vil gjøre Idyll til det som folk ønsker seg tilbake til. Det er enda mer savnet nå, som kulturlivet har vært nede, man ønsker å danse, og drikke øl, og være sammen. Noen klarer å sette den stemninga litt sterkere enn andre, og han er veldig, veldig god på akkurat det.

Grammy-nominert

Idyllfestivalen, som er lokalisert på Isegran i Fredrikstad, måtte avlyse i 2020 på grunn av koronarestriksjoner, men satser på å gjennomføre i 2021. Det er forventet 30.000 gjester fordelt på to dager den 3. og 4. september, og festivalen er ifølge en pressemelding fra arrangørene i ferd med å bli utsolgt.

Festivalen har klart å booke om noen av artistene som skulle vært med i 2020, men dessverre ble ikke Kygo en av dem. Ved å booke DJ Snake har de fått på plass en etablert stadion-artist, som siden debuten i 2011 etablert seg som en av verdens største produsent/artist:

Debutalbumet Encore tok 2. plass hos VG-lista, og hans Let Me Love You med Justin Bieber fikk 1. plass i Norge og 4. plass i USA. Singelen har nå over 1,4 milliarder streams på Spotify, mens videoen har enorme 984 millioner visninger på YouTube.

Det er ikke ennå spikret hvilken dag den Grammy-nominerte stjernen, som slo gjennom med Turn Down For What og Bird Machine, skal spille.

Kjente navn

I 2014 samarbeidet han med Dillion Francis på singelen Get Low, mens han i 2015 ble med MØ og Major Lazer på den verdensomspennende suksessen Lean On. I 2016 kom han med sitt debutalbum, Encore, som blant annet har singlene Middle med Bipolar Sunshine og Let Me Love You med Justin Bieber.

I 2018 ga han ut Magenta Riddim og Taki Taki med Selena Gomez, Cardi B og Ozuna, og toppet Global Spotify Chart i over en måned. Dette ga Cardi B, Ozuna og Selena Gomez deres første globale topp-plassering.

De ble fremført live av alle artistene under DJ Snakes’ 2019 Coachella headline-sett. I februar 2020 slapp han nyheten om konsert i Paris La Defense Arena, og kort tid etter hadde han solgt 40.000 billetter.

Ifølge festivalsjefen brøt det ut stor jubel på kontoret da de landet artisten.

– Det har vært et usikkert år der vi har mistet mye. Så dette er et bra slipp for oss.

– Hvor lenge har dere jobbet med dette?

– Vi jobber med artistene våre i både ett, to og tre år før vi lander dem. Dette tok lang tid å få gjennom, sier festivalsjefen.

