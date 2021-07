– Folk legger mer merke til musikken de lytter til etter koronapandemien – spesielt tekstene

Wærness fullførte i 2018 en tiårskontrakt med et agentfirma i London, der en klausul hindret nordlendingen med skuespillerdrømmer å gi ut sin egen musikk. Det gjorde ikke så mye i starten, der han etter LIPA-studier jobbet som sanger og skuespiller i Storbritannia.

Etter hvert savnet han det å lage musikk. Da kontrakten utløp hadde han flyttet til Oslo og skulle spille inn en mengde materiale som hadde bygd seg opp gjennom mange år. Bare noen uker inn i prosessen falt han om i leiligheten sin og ble ilt av gårde til sykehus.

– Jeg fikk vite at jeg hadde en stor hjernesvulst som måtte hasteopereres, og fikk senere konstatert at jeg hadde uhelbredelig hjernekreft. Dette satte jo all innspilling på vent i nesten to år, mens jeg gikk gjennom stråling og cellegiftbehandling.

Spol fram til 2020: Da hadde Magnus Wærness spilt inn sin første singel – men brått stengte Norge.

– Jeg bestemte meg da for at jeg ikke ville vente lenger.

Låtskriving ble terapi

Den sangen var «Livshistoria di», som først var å høre i juni i fjor. Den fikk radiospilling både på NRK P1 og Ordentlig Radio, og han fulgte opp nå i vår med «Hvis du blir med», og i juni «Finne veien hit».

– De leder mot et fullt album som kommer i oktober, sier Magnus Wærness og forteller at sykdommen gjorde at han skrev låter på en ny måte. Før hadde han alltid prøvd å holde en viss avstand til sitt personlige liv i det han skrev om i sangtekstene.

– Men etter at jeg ble syk så fungerte plutselig låtskrivingen som en slags terapi og gjorde at jeg fikk satt ord på en del tanker og følelser jeg hadde sittet med selv en stund. Jeg bruker å si at jeg skriver alltid selvopplevd, men ikke selvbiografisk – så selv om jeg henter fra livet mitt så er det nok en hybrid av egne erfaringer, egne tanker og følelser, og til og med andres erfaringer og historier som de deler med meg.

De siste par årene har gitt ham mange nye historier, opplevelser og perspektiver å skrive om. Derfor blir også den eldste låten på det kommende albumet nettopp «Livshistoria di». Det håper han vil nå lyttere som er glade i god popmusikk, sterke tekster og en feelgood vibe «som gir en følelse av håp, inspirasjon og til og med byr opp til å røre litt på seg».

– En av mine store drømmer er å kunne ha skapt noe som blir en slags soundtrack i livet til mennesker man aldri har møtt. Jeg vet selv hvor mange sanger jeg setter utrolig høyt, fordi de har dukket opp på et tidspunkt i livet hvor jeg trengte akkurat den låten. Det å kunne leve i visshet om at noe jeg har skapt kan gjøre det samme for noen andre – ja, dét ville vært en stor seier og ære for meg.

Musikken viktig

Det å stå på scenen og levere var noe av det som fikk Magnus Wærness gjennom kreftbehandlingen. Han sto på scenen i Fredrikstad bare 17 dager etter selve hjerneoperasjonen, og gjennomførte flere titalls juleshow og eventer i de to juleperiodene han gikk på cellegift.

Han var ferdig i januar i fjor, etter å ha gjennomført 70 kurer over 14 måneder.

– Det mange ikke vet er jo at mye av den verste perioden kommer etter at behandlingen er fullført. Den traff meg midt i den verste lockdownperioden; det var veldig tungt å måtte stå midt oppi det, helt alene i leiligheten sin dag ut og dag inn. Uten musikken hadde jeg nok ikke kommet meg like bra gjennom hele denne prosessen. Når man da mister det også ble det ekstra tungt

Det har også vanket oppturer, oppsummerer han overfor NTB: Han ble signert med booking- managementselskapet Skyskraper Artist, som har artister som Secret Garden, Sissel Kyrkjebø, Dance With A Stranger, Ravi og Hanne Sørvaag om bord. Han fikk sangene sine spilt på «Norsk på norsk» og «Kveldsåpent» på NRK P1.

– Men for meg personlig er nok det største høydepunktet fra denne perioden, kjæresten min, Ingrid. Da det forrige forholdet mitt tok slutt mens jeg enda var i behandling, tenkte jeg at jeg aldri kom til å gå inn i et nytt et. ‘Hvem i all verden som vil bli sammen med noen som har kronisk hjernekreft?", Tenkte jeg. Heldigvis tok jeg veldig feil der, og har vel sjelden vært så glad for å ta feil.

Lytter annerledes

Han har gjort noen tanker om hvordan vi lytter på musikk etter koronapandemien, og utdyper:

– Jeg tror den omveltningen av hvordan livene våre ble etter lockdown har gjort at folk flest har begynt å legge mer merke til musikken de lytter til – spesielt tekstene. Dette tror jeg skyldes at folk har hatt musikken nærmere og oftere enn før; på hjemmekontor, hjemmestudier, hjemmetrening og så videre. Jeg tror også folk har hatt et større behov for å kunne formidle hva de tenker og føler om situasjonen, men kanskje ikke har funnet helt ordene; men så hører de plutselig en sang som gjør det for dem, sier Wærness.

Og trekker fram artistkollegene Chris Holsten og Frida Ånneviks «Hvis verden», som ble Årets låt under Spellemann, som et perfekt eksempel.

– Den tok landet med storm, mye fordi den kom på et tidspunkt der mange trengte akkurat den sangen. Jeg ser oftere og oftere at folk deler bilder på for eksempel Instagram, hvor de bare bruker en sangtekst som caption, eller deler av en sang som treffer dem på Stories og Tiktok. Så jeg tror at folk har skjønt at musikk blant annet kan hjelpe med å sette ord på de følelsene og tankene de selv kanskje ikke klarer eller får til, der og da. Ved å dele den så har man holdt folk nære, til tross for store avstander, sier Wærness:

– Det er noe av magien med musikk, og grunnen til at jeg er verdens heldigste som får jobbe med det.

