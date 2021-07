Andy Pett ute med ny plate

I dag slapp den Fredrikstadbaserte artisten Andy Pett sommerlåten «Du og jeg», som handler om at han prøver å sjarmere en jente til å se hvor godt de passer sammen. Men han er allerede forlovet med en annen. Likevel er det en god forklaring på det hele. Det skriver selskapet Tindra i en pressemelding.

– Denne låten ble skrevet for snart 8 år siden. Jeg likte teksten så godt, spesielt første vers, og har alltid hatt lyst til å gi den ut. Men det har stadig dukket opp ting som gjorde at den ble liggende. Nå hadde jeg endelig muligheten, så her kommer den da - selv om jeg nå har vært sammen med min nåværende kjæreste i snart 6 år.

Ikke første gang han tøyer grensene

Mange ville kanskje ikke funnet seg i at kjæresten gir ut en romantisk låt skrevet til en annen, men det er ikke første gang artisten og filmregissøren har testet tålmodigheten hennes.

- Mens Malin (kjæresten) lå på sykehuset for å føde, måtte jeg ta et lite avbrekk fra prosessen for å ha premiere på kortfilmen min på Fredrikstad Kino. Hun hadde jo bare fire centimeter åpning, så det gikk helt fint og jeg rakk tilbake før tvillingene ble født.

Fødselen rakk han riktignok, men bare to uker etterpå startet en filminnspilling i Fredrikstad som deretter beveget seg bort til Gettysburg i USA. Hjemme satt kjæresten med to nyfødte og en fireåring.

– Jeg husker hun sa én gang mens jeg var der borte at «nå er det nesten så jeg synes du kan bli der», ler Andy.

– Men hun er virkelig fantastisk. Hun støtter meg og alt jeg gjør på en måte som jeg aldri har opplevd noen gang. Dessuten synes hun låten er veldig søt, og har hørt den mange ganger.

En ny sjanger for meg

Tidligere har Andy Pett gitt ut relativt mørke låter med sterkt politiske eller samfunnsengasjerte emner. Det har vært noen kjærlighetsrelaterte, men da stort sett den negative retningen. Dette er et nytt område for den lokale artisten.

– Denne låten er en helt annen type låt enn jeg har gitt ut tidligere. Nå beveger jeg meg litt inn på banen til Morgan Sulele og Freddy Kalas, føler jeg. Og der hører jeg vel egentlig ikke hjemme. Men det er spennende å prøve noe nytt. Jeg blir nok aldri noen veldig stor artist, så da kan jeg like gjerne eksperimentere med sjangere og stiler.





Har bevisst avstått fra konserter

I dagens musikkbransje er det konserter som gir de største inntektene til de fleste artister. Likevel har Andy valgt å ikke holde konserter, og med unntak av noen opptredener for anti-mobbe-kampanjer, har han kun holdt én eneste konsert - en minnekonsert for kjærlighetslivet.

– Ja, det var vel i 2015 at jeg hadde en liten intimkonsert på det som het O.M.G i Fredrikstad. Men til tross for hva man kanskje skulle tro, så liker jeg ikke så godt å vise meg frem. Jeg kan gjerne lage filmer, musikkvideoer og annet og dele dette, men å fysisk stå foran et publikum og opptre passer meg dårlig. Dessuten husker jeg aldri tekstene til låtene mine etter at de er gitt ut.

Må nesten skrive låt til forloveden

Planene fremover er for det meste fokusert rundt film og video, men mer musikk blir det.

– Ja, nå må jeg vel nesten skrive en låt til forloveden min også. Hun fortjener så veldig mye mer, men jeg får fokusere på å gi henne det jeg klarer og håpe at det er nok. Men fokuset nå kommer til å ligge på film og video.

