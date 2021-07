Gammel ørn flyr igjen: Eagle-Eye Cherry klar for «Allsang på grensen»

– Det eneste jeg gjorde ute, var en nettopptreden på en festival i Brasil. Jeg klatret på veggene til slutt og stønnet «oh, man», sier svensk-amerikaneren i en blanding av humor og største alvor.

Han hadde rukket å avslutte sin hittil siste turné akkurat før covid-19 stengte alt. Han hadde vært ute og spilt i halvannet år og gikk rett i studio for å spille inn noen låter.

– Jeg ville fange den energien vi hadde når vi spilte live.

En av de sangene er «I Like It», som han slapp i juni. Den blir nok å høre når Eagle-Eye Cherry denne uken trår til på TV 2s «Allsang på grensen» i selskap med blant andre Hans Petter Aaserud fra Trang Fødsel, Marion Ravn, Alexander Rybak, Linnea Dale, Sebastian Zalo og Trygve Skaug.

Programmet tas opp onsdag 14. juli og sendes torsdag denne uken.

Nonstop

Den 53 år gamle artisten, sønn av den kjente, amerikanske jazztrompetisten Don Cherry, vendte tilbake til ungdomstiden for inspirasjon til den nye låten.

– Jeg begynte å høre på band som jeg lyttet til da jeg først begynte å kjøpe musikk på egen hånd da jeg var tenåring. The Clash, Ramones, Blondie. «I Like It» handler om tiden da jeg var ung og bodde i min første leilighet i Brooklyn, New York. På den tiden var alt en stor fest. Alt handlet om å være sammen med sine venner, gå på klubber, barer og lytte til livemusikk. Jeg tror alle savner det nå etter et år som dette, sier Eagle-Eye Cherry til NTB.

Han slo gjennom første gang med 1997-låten «Save Tonight», og sier musikklandskapet er svært annerledes nå – med strømming og sosiale medier.

– Alt er nonstop. Det finnes utrolig mye musikk der ute, og det er ikke lett å få tak i folks oppmerksomhet. Jeg har mine trofaste fans rundt i verden, og så får man bare håpe at noen nye får ørene opp for min musikk, sier Cherry.

Globalpoetisk

Da alt stoppet opp tidlig i 2020, var Cherry i full gang med oppfølgeren til sitt 2018-album «The Streets of You», som ble Grammis-nominert i Sverige. Han hadde begynt å spille inn låtene, men måtte legge sju-åtte ferdige sanger på hyllen på ubestemt tid.

Nå er altså «I Like It» endelig ute, og Cherry i gang med et nytt album, som han tror vil utkomme tidlig i 2022. Da tenker han seg også ut på turné, etter sommerens opptredener med den nye låten både på denne ukens norske «Allsang på grensen» og neste uke på svenske «Allsång på Skansen».

– Koronapandemien har vært tøff for oss i hele verden. Som musiker har man aldri vært med på at alt stopper fullstendig opp innen livemusikken, sier Cherry.

Plateselskapet kaller «I Like It» for «første injeksjon i en prosess som på ny skal gjøre Eagle-Eye Cherry til en av de mest globale musikkpoetene», heter det i presseskrivet.

Men først skal han til Halden.

