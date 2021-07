Oda Gondrosen sang bort regnet på Glommafestivalen

– Nå skal vi prøve å lage litt sommerstemning her inne, selv om det regner ute, sier Fredrikstad-artisten Oda Gondrosen.

– Det er jo perfekt vær, svarer bergenseren Bjørn Halstensen.

Det var god stemning blant de rundt 250 seniorene som møtte opp da Oda Gondrosen holdt Musikkbrunch i teltet på Glommafestivalen. Underveis ble det også opphold i regnet.

Selv om Fredrikstadjenta (24) dro ned snittalderen på arrangementet mer enn en smule, hadde hun ingen problem med å få med seg publikum. Ved hjelp av gitarkjæresten Martin Skåksrud, og ringreven Bjørn Halstensen på keyboard, ble teltet fylt av både latter og applaus, og noen historier.

Fra scena spøkte trioen om alt fra dialekt til parforhold. – Jeg har gjennom 5 år med Martin måttet høre mye på country, sier Gondrosen. En liksom-fornærmet Martin Skåksrud har raskt et stikk å sende videre: – Det kunne vært verre. Du kunne ha måttet høre på bergensk 24/7. (Tommy Skauen)

– Jeg spilte jo på FFK en gang i tiden, sånn ca rett etter krigen. Eller i 1993, da. Jeg spilte vel 90 kamper, sier Halstensen.

Han får anerkjennende hoiing fra salen.

– Ja, og scorte to mål, avslører han med glimt i øyet, og får latter tilbake fra publikum.

Til publikums fornøyelse bød Bjørn Halstensen på flere historier. Blant annet fra da Jørn Hoel ringte og hørte om ikke Halstensen kunne være med på en førti minutters konsert. Da sa han ja, ba kona sette på fredagstacoen og dro avsted. – Det var bare det at konserten var på Geilo, fire timer unna, gliser Halstensen. (Tommy Skauen)

Byfest for hele familien

– Hele festivalen er tufta på dette, å nå ut bredt. Det her er en byfest for hele familien, sier Festivalsjef Knut R. Hansen.

Han er glad for at de i samarbeid med Den Kulturelle Spaserstokken for fjerde gang kan ha en konsert for et godt voksent publikum under Glommafestivalen. Spesielt etter året som var.

Musikkbrunchen på Glommafestivalen arrangeres for fjerde gang. Det synes festivalsjef Knut R. Hansen er gledelig. (Tommy Skauen)

– Det har nok vært en del eldre som har sittet mye inne, men nå ser vi jo et håp om at det kan bli mer normalt. Det er helt fantastisk!

Vennegjengen Kari Lea (76), Gerd Andreassen (76), Lisbeth Blomkvist (80), Harald Kjeldsås (77) og Turid Ødegård (84) holdt seg hvertfall ikke inne denne torsdagen. De er nemlig rutinerte kulturkonsumenter.

Kari Lea (76), Gerd Andreassen (76), Lisbeth Blomkvist (80), Harald Kjeldsås (77) og Turid Ødegård var storfornøyde etter konserten. (Ylva Lie Bjerke)

– Vi har hatt det veldig bra, smiler Turid Ødegård.

– Ja, vi pleier å være med på Den Kulturelle Spaserstokken, men dette var ekstra hyggelig da, supplerer Gerd Andreassen.

Oda Gondrosen selv hadde det storveis på scena.

– Det var veldig hyggelig! Jeg har prøvd å legge opp programmet sånn at det skulle være både noe som traff dem, men også noe som er meg, da. Fikk en god blanding, og jeg så at dem kosa seg!

Martin Skåksrud er gitarist, men også kjæresten til Oda Gondrosen. Under konserten måtte han flere ganger sette "den bråkete bergenseren", Bjørn Halstensen, på plass, noe publikum satte stor pris på. (Tommy Skauen)

Bjørn Halstensen har spilt mye for den eldre garde, og synes det er like trivelig hver gang.

– Det er jo en så bra ordning. Det er ikke alltid de eldre er så keen på å dra ut sent på kvelden, så da passer jo dette fint. De setter så pris på det, og det er en opptur i hverdagen.

En glad og lystig show-trio etter konserten. (Ylva Lie Bjerke)