Stoler og bord er skjøvet inntil veggene i kantina på Gressvik Ungdomsskole. De som vanligvis spiser lunsj her har tatt sommerferie, men det mangler likevel ikke lyd i rommet.

Fargede plastkopper slås i bakken før de bytter hender. Det tar ikke lang tid før en rytme tar form. Til den synger barna mellom 8 og 11 år på en egen regle.

Hver morgen samles Feriespill-barna i kantina på Gressvik Ungdomsskole for å ha musikk- og rytmelek. (Ylva Lie Bjerke)

– En sommertur til feriespill, for å lære litt om feriespill!

Instruktør Christine Møklegaard øker farta. Koppene slås hardere og raskere i gulvet, før alt går litt i ball, og barna ler høyt.

De er på dag tre av Kulturskolen og Rød og Hurrød Skolekorps sitt Feriespill, en sommerskole der barna får oppleve både lek og læring i korpsmusikkens verden. Og for dem som vil, får de muligheten til å spille en konsert sammen med Blåsemafian på Gressvik 19. september.

Se video fra klappeleken her:

Frafall under pandemien

Vibeche Møklegaard er leder for Rød og Hurrød Skolekorps. Hun forteller at de har mistet to tredjedeler av korpset gjennom pandemien. For hver gang det stengte ned, mistet de noen.

– Og det har vi merka veldig godt. Det har vært vanskelig å komme i gang igjen.

Nå som klokkebygget på Gressvik Ungdomsskole har blitt en midlertidig korpsleir, håper hun tiden her kan gi dem noen nye medlemmer.

– Men det handler jo aller mest om å gi barna musikkglede, at de kan leke seg med musikken, sier hun.

– Ja, og at vi får vist frem samholdet som er i korpset, skyter dirigent Lars Martin Hurrød inn fra sidelinjen.

Vibeche Møklegaard, leder i Rød og Hurrød Skolekorps, og Lars Martin Hurrød, dirigent, håper barna på Feriespill kjenner på det gode samholdet som er i korpset. (Ylva Lie Bjerke)

De eldre i skolekorpset kommer også innom Feriespill for å vise frem sine instrumenter, og for å ha aktivitetstime med barna. Og sånn er det i korps, sier Vibeche Møklegaard. Små og store er med, sammen.

– Det er en hobby man kan ha hele livet. Her er det ikke noe A-lag og B-lag eller benk. Alle er med.

Et hav av instrumenter

Barna har kommet opp fra morgensamling i kantina, og forsvinner nå gruppevis inn i hvert sitt klasserom.

Hos Christine Møklegård skal Jørgen (10), Julia (11) og Maja (9) lære hvordan de skal blåse for å få riktig lyd i tverrfløyta. De titter spent bort på bordet der fløytene ligger, men før de får gå løs på dem, må de prøve seg på sugerør.

På sommerskolen blandes lek og læring. Her forsøker Jørgen (10) og Maja (9) å blåse en papirball inn i "mål". Sånn trener de også på hvordan de skal blåse luft riktig inn i tverrfløyta. (Ylva Lie Bjerke)

– Det er jo helt umulig, jo, sier Maja.

Hun prøver å holde en pingpongball i lufta ved å blåse luft gjennom sugerøret. Etter å ha prøvd litt ulike blåseøvelser, får de endelig pakket opp fløytene.

Julia (11) er en av dem som har spilt litt før, men på Feriespill får hun også prøvd nye instrumenter. (Ylva Lie Bjerke)

I klasserommet ved siden av, sitter Victor (11), Eva (11) og Nicolas (11) på hver sin stol med en kornett i fanget. Elisabeth Rønneberg Pettersen sjekker hva de har lært hittil.

– Husker dere C?

Alle holder en C, og det ganske lenge. De puster ut.

Nicolas (11) og Victor (11) spiller allerede i korps, mens Eva (11) har spilt før. (Ylva Lie Bjerke)

– Det er litt vanskelig å puste når man spiller, sier Eva.

– Ja, dere svimer ikke av?

– De ble litt svimle da de spilte fløyte i går, faktisk, ler Pettersen.

Victor (11) og de andre kan fortelle at det er viktig å stramme leppa og kjeven når man spiller kornett. Også er det viktig å ikke glemme luft. (Ylva Lie Bjerke)

På andre siden av gangen holder dagens trommeslagere til. Sofie er 9 år, mens Amanda og Lilly er 8 (og et halvt, red.anm.). Rundt dem er alle slags slaginstrumenter. Xylofon, kubjeller, klokkespill, cymbaler, bongos, og noen andre som jentene ikke er helt sikre på hva heter.

– Vi kan lære oss å spille, også lærer vi nye sanger vi ikke har hørt før. Kornett er morsomst, sier Amanda.

– Kornett var gøy, istemmer Lilly.

– Jeg elsker korps, erklærer Sofie.

Amanda og Lilly stiller seg ved xylofonen, mens Sofie tar plass ved trommene. Instruktør Knut Lothe skal endelig lære dem sangen “We Will Rock You”, av Queen. Etter en rask gjennomgang, er de klare, og fremfører introen de fleste av oss har hørt før.

De unge musikkentusiastene følger nøye med når instruktør Knut Lothe lærer dem hvordan å spille "We will rock you" av Queen på xylofon. (Ylva Lie Bjerke)

– Hva skjedde nå når dere spilte litt feil, spør Lothe.

– Ingenting, svarer Sofie.

– Riktig. Dere kan spille så mye feil dere bare vil.

Hør "We Will Rock You" i xylofon-drakt:

