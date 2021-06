– Årsdagen vil bli markert flere steder i byen, også ved minnesmerket i Lykkebergparken. På dagen skal vi minnes de vi mistet det fryktelige døgnet for ti år siden. Det er også en tid for å stoppe opp og reflektere rundt demokratiet og verdier. Kunst og kultur er en viktig brikke i et velfungerende demokrati, så vi ønsker at Fredrikstads kulturliv skal være en del av markeringen, sier Fredrikstads varaordfører Siri Martinsen (Ap) til kommunens egne nettsider.

Derfor har Fredrikstad kommune nå satt av 30.000 kroner til et midlertidig kunstverk eller installasjon for å markere tiårsdagen for terrorangrepet 22. juli. Fristen for å sende inn ideer og konseptforslag er satt til 23. juni, og selve kunsten må altså være klar til å stilles ut 22. juli i år

– Byens kunstnere inviteres til å komme med forslag på midlertidige kunstprosjekt i byens uterom. Dette håper jeg mange vil vise interesse for, uttaler konstituert kultursjef Tora Klevås i Fredrikstad kommune til samme kilde, og legger til at konseptforslaget kan være kortfattet.

Stor kunstnerisk frihet

Også varaordføreren har et håp om at flere kunstnere vil trigges til å sende inn bidrag.

– Når det gjelder kunstinstallasjonen, er det ikke lagt noen føringer utover at den gjerne må ha det at man aldri skal glemme det som skjedde 22. juli som et underliggende tema. Vi ønsker å gå bredt ut, og legge vekt på den kunstneriske friheten, utdyper Martinsen overfor Dagsavisen Demokraten.

Hvor kunstprosjektet skal plasseres, og hvor lenge det skal bli stående, er det heller ikke satt noen faste rammer for. Martinsen tror uansett at mange vil legge merke til det.

– Kunstverket skal plasseres i bybildet, midt i det som er en turistsesong i Fredrikstad. Og så er det fritt opp til dem som sender inn forslag hvor de ser for seg at det passer.

– Det eneste vi har sagt er at det skal stilles ut i en periode, men det avhenger også av hvordan det konseptet som blir valgt er utformet, legger hun til.

– Vi har valgt å ikke legge føringer for kunstprosjektets form, for å ikke begrense det kunstneriske uttrykketaraordfører Siri Martinsen (Ap) i Fredrikstad kommune. (Finn Rune Christiansen)

Flere arrangementer

Det endelige programmet for tiårsmarkeringen i Fredrikstad vil bli spikret senere denne uka, og det er også sendt en søknad til formannskapet om mer midler til gjennomføringen av ulike arrangementer knyttet opp mot 22. juli.

– Kunstprosjektet ble skilt ut i en egen søknad, for det måtte vi få ut litt tidligere slik at et var tilstrekkelig med tid til å nå ut og få inn konseptforslag, forklarer Martinsen.

Og det er ikke bare på selve datoen at terrorangrepet som krevde 77 menneskeliv blir satt på agendaen i tida som kommer.

– Vi har hatt markeringer hvert år siden 2011, og fordi det i år er ti år siden ønsket vi en større markering. Derfor er det satt ned en programkomité for 22. juli som har drodlet rundt ulike ting, med en balansegang mellom det å markere og minnes, det å aldri glemme slik at det ikke skal skje igjen. Vi ser også for oss å ta et oppgjør med de høyreradikale holdningene som lå bak angrepet, sier Martinsen.

– Vi har flere planer, og det skjer mye i Fredrikstad allerede. Blant annet var det en veldig fin samtale på Litteraturhuset i forrige uke, mellom folk som var på Utøya da set skjedde, ordføreren vår og fagpersoner. Utdannings- og oppvekstseksjonen setter også søkelys på 22. juli i en periode nå framover, og det ses på løsninger ved biblioteket og ved fritidsklubbene. Kirken skal også være med på markeringen, avslutter varaordføreren.

22. juli-kunstprosjekt

Fredrikstad skal markere ti år siden terrorangrepet 22. juli, og inviterer kunstnere til å komme med forslag på midlertidige kunstprosjekt i byens uterom.

Det er satt av 30.000 kroner til kunstverket, som må være klart til 22. juli 2021. Kun valgt konsept vil bli honorert.

Ideer og konseptforslag må sendes til kulturetaten via e-post, postmottak@fredrikstad.kommune.no, innen 23. juni.

Kilde: Fredrikstad kommune

