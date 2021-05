Månefestivalen avlyser – etter å ha håpet å kunne bli testarrangement

Ifølge Fredriksstad Blad hadde arrangørene håpet på å kunne bli et testarrangement.

Men tirsdag ble det klart at disse eventuelle testarrangementene det kan bli snakk om, later til å bli Grieghallen i Bergen og Oslo Spektrum. NTB skrev i går at begge steder er blitt forespurt.

Nå skriver Månefestivalen, som skulle gått av stabelen i Gamlebyen i Fredrikstad 29. til 31. juli på sin Facebook-side:

– Vi ser dessverre ikke at vi kan gjennomføre festivalen med de gjenåpningsplanene som er presentert for sommeren. Vi håper dere holder ut og ikke mister trua på at dette snart er over.