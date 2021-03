Skaugs dikt går rett inn på førsteplass

«Det er ikke ofte en diktsamling topper Boklista, men når det først skjer, er det vel ingen som er overrasket over at det er Trygve Skaug som sørger for dette», skriver bok365.

[ Portrettet: Trygve Skaug - Poet i eget land ]

Det er diktsamlingen med den passende tittelen «Opprykk» som har klart kunststykket med å klatre helt til topps, noe Skaug også har klart med tidligere diktsamlinger.

På listen etterfølges Skaug-diktene av Max Manus-romanen «Rottejegeren» på andreplass. Påskekrimsamlingen fra forlaget Strawberry har inntatt tredjeplassen, mens «Arven etter Deverill» av Santa Montefiore har lagt seg på fjerdeplass. Grethe Bøes thriller «Mayday» avslutter topp fem.

På listen over generell litteratur ser vi tydelig at påsken er i anmarsj. Ulike quiz-bøker har inntatt de fire øverste plassene, mens Strikkeboken «Klompelompe turstrikk» har lagt seg på femteplass.

[ Da en gutt fra barndommen tok sitt eget liv, skrev Trygve Skaug diktet som fikk unge til å åpne seg ]