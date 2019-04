Kreftforeningen krever høyere priser på røyk

– Helseminister Bent Høie går inn for økte priser på røyk når han er i utlandet, men her hjemme skjer det ingenting. Vi ønsker en reell prisøkning. Både vi og Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler en 10 prosent økning som må gjentas over tid, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel til VG.

Hun sier økt pris er det viktigste virkemiddelet for å få ned andelen røykere ytterligere. Hun sier videre at prisen på tobakk lenge har vært prisindeksregulert.

– Det er nesten ti år siden forrige regjering faktisk økte avgiftene på tobakk, så nå er det på høy tid, sier Ryel (bildet).

I 2011 var det 17 prosent daglige røykere i Norge, mens i 2018 var tallet på 12 prosent. Trenden om festrøyking vedvarer imidlertid, 14 prosent mellom 16 og 24 år festrøykte i fjor, noe som er like mange som i 2011.

Folkehelseministeres statssekretær Anne Bramo (Frp) sier til VG at de ikke lover høyere pris på røyk og avviser at de taler med to tunger.

– Vi har nylig innført reklamefrie tobakkspakninger som er et viktig grep for å forebygge tobakksbruk blant barn og unge, sier hun.

(©NTB)