Kraftig uvær på vei - anbefaler trekke ut støpsler fra stikkontakter

I forrige uke registrerte meteorologene over 19.000 lyn på Østlandet. Nå er et nytt uværsystem på full fart inn over Østlandet.

– Enkelte steder vil man nok kunne oppleve det kraftigere, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal til VG, om uværet som er på vei inn over Norge nå.

Han anbefaler folk å trekke ut støpslene fra stikkontaktene.

– Hvis du har en PC med en doktorgradsavhandling som du ikke har lagret andre steder, må du trekke ut kontakten, sier Escobar Løvdahl til avisa.

Værsystemet er ventet inn over Østlandet fredag formiddag. Illustrasjon: Yr.no

Følg med på værkartet

Ikke stå på åpne topper, ikke stå på golfbanen, fortsetter han.

Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Agder og Vestfold rammes hardest, ifølge Meteorologisk institutt.

Det er fare for lokale oversvømmelser og kraftige tordenbyger. Han forklarer at det er vanskelig å si nøyaktig hvor uværet vil treffe.

– Det blir mye nedbør på kort tid og en del torden- og lynaktivitet, sier han

Meteorologisk institutt anbefaler alle å følge med på værradaren for å se hvor uværet treffer. Og HER kan du følge tordenværet på Meteorologisk institutt sitt lynkart.

Det er sendt ut gult farevarsel til flere fylker, og folk bør holde en ekstra sjekk med båtene sine.

Farevarselet gjelder til klokken 20.00 fredag kveld.