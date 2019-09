Et kosthold som i en årrekke utelukkende besto av hurtigmat som pommes frites, lyst brød, chips og bearbeidet kjøtt har fått store konsekvenser for den britiske tenåringen, skriver medier som Business Insider og The Telegraph. Han skal være den første i Storbritannia som har blitt blind som følge av en diett bestående kun av hurtigmat.

Allerede som 14-åring begynte kostholdet å tære på ham. Briten ble tatt til legen, og undersøkelser påviste anemi og B-vitaminmangel. Året etter fikk han hørselsplager og deretter plager med synet. Som 17-åring var synet helt vekke, og legene fastslo at synstapet var permanent.

17-åringen mistet synet på grunn av en feilernæringstilstand kalt NON (Nutritional optic neuropathy), som skader synsnerven. Den kan også oppstå som følge av alkohol- og tobakkmisbruk, ifølge Business Insider.

Gutten hadde utviklet en spesiell type spiseforstyrrelse i ung alder. Den bidro sterkt til at synet forsvant.

– Det som er spesielt med denne saken, er at han var ekstremt kresen i matveien, at dette hadde pågått over lang tid og at diagnosen hadde blitt oversett, sier Denize Atan, lege ved universitetssykehuset i Bristol, til The Telegraph.

